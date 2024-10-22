11 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

11 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin Nablus'ta yaraladığı 11 yaşındaki Abdullah Cemal Hevaş kurtarılamadı.

22.10.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladığı 11 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin Nablus'ta bir Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra çekildiği sırada Abdullah Cemal Hevaş'ı yaraladığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre de Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin ağır yaraladığı 11 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 760'a çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 00:47:31. #1.11#
SON DAKİKA: 11 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.