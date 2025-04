112 Acil Çağrı Merkezine Asılsız Çağrı Alarmı

112 Acil Çağrı Merkezleri "Gün arkadaşlarım gelmedi bana komplo kuruyorlar", "Aşk acısı çekiyorum biraz dertleşebilir miyiz" ve "Televizyondan bal aldım, bal tadı gelmiyor" gibi asılsız çağrılarla meşgul edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen çağrıların yüzde 28'i asılsız çıktı. Çağrılardan yüzde 38'i anons sırasında kapanırken, yüzde 34'ü ise gerçek ihbarlardan oluştu. Yılbaşından bu yana ise asılsız çağrı oranı yüzde 30 seviyelerinde seyrediyor.

Asılsız çağrılarla ilgili 2024'te 1 milyon 754 bin 161 lira, bu yıl ise 655 bin 842 lira tutarında idari yaptırım uygulandı.

TBMM'ye sunulan Kanun Teklifine göre, 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

"Canım çok sıkılıyor sohbet edelim mi"

112 Acil Çağrı Merkezlerine, "Çocuğum ödevini yapmıyor polis gelip korkutabilir mi", "Ego kart bakiyemi öğrenecektim", "Telefonum kilitlendi pin kodu verir misiniz", "Otobüs saat kaçta geliyor", "Televizyondan bal aldım, bal tadı gelmiyor", "Alkol aldım beni eve bırakın", "Çatıda ayakkabım kaldı itfaiye alabilir mi", "Ezan okundu mu", "Düdüklü tencerenin kapağı açılmıyor itfaiye gelebilir mi", "Gün arkadaşlarım gelmedi bana komplo kuruyorlar", "Kapıda kaldım itfaiye gelip açabilir mi", "Aşk acısı çekiyorum biraz dertleşebilir miyiz", "Canım çok sıkılıyor sohbet edelim mi?, "Hastane randevusu almak istiyorum" gibi acil durumların iletilmesini engelleyen çağrılar geldi.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkez Müdürü Funda Darıcı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, asılsız çağrının ekipleri gereksiz yere meşgul ederken, gerçekten ihtiyacı olanların ise mağdur ettiğini söyledi.

Darıcı, kalp krizi, trafik kazası, yangınlar, afetler gibi acil durumlarda ekiplerin zamanla yarıştığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Örnek vermek gerekirse, 5 katlı bir binada yangın olduğu yönünde yapılan asılsız bir ihbarda, ilk etapta en az 4 itfaiye ekibi bölgeye sevk ediliyor. Yangında etkilenenler olabileceği ihtimaliyle en az 2 ambulans da eş zamanlı olarak yola çıkıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında ise emniyet ya da jandarma birimlerinden 3-4 ekip olay yerine yönlendiriliyor. Yani toplamda 7-8 ekip gereksiz yere sevk edilmiş oluyor. Bu da ciddi zaman ve ekonomik kayıpların yanı sıra personelin motivasyonunu ve psikolojisini olumsuz etkiliyor. Üstelik bu esnada gerçek bir yangın çıktığında ekiplerin zamanında müdahale etmesi engellenebilir ve bu durum can ve mal kayıplarına yol açabilir. Bu işin kesinlikle şakası yok."

"Saniyelerle ve dakikalarla yarışıyoruz"

112 Acil Çağrı Merkezlerinin, gerçekten acil bir durum olmadıkça kesinlikle aranılmaması gerektiğini vurgulayan Funda Darıcı, "Tüm personel ve ekiplerimiz saniyelerle, dakikalarla yarışıyor. Neden, can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için. Yapılan her gereksiz ve asılsız çağrı, belki bir yerde gerçekten bize ihtiyacı olan insanların önüne geçecek. Bu da can ve mal kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle, 112 Acil Çağrı Merkezleri hiçbir şekilde gereksiz veya asılsız sebeplerle meşgul edilmemelidir." uyarısında bulundu.

Darıcı, 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul edenlere yönelik idari para cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasına ilişkin olarak, "Son derece memnuniyetle karşılıyoruz. Cezaların caydırıcı ve önleyici olması çok önemli. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar bizleri mutlu ediyor. Hem iş yükümüzün azalması hem motivasyonumuzun ve psikolojimizin korunması açısından bu tür düzenlemeleri olumlu buluyoruz." ifadelerini kullandı.