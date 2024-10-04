115 Bilişim Suçlusu Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim suçlarına yönelik 19 ilde gerçekleştirilen 'Siberağ-9' operasyonlarında 115 şüphelinin yakalandığını, 17'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 19 ilde bilişim suçları ile mücadele kapsamında 'Siberağ-9' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği' gibi bilişim suçlarını işledikleri belirlenen 115 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinden 17'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 96'sının işlemleri devam ediyor. Ayrıca, operasyonlar sonucu 36 milyon TL değerinde 3 ev ve 3 araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca satılamaz/devredilemez şerhi konuldu. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Operasyonlarda emeği bulunan kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.