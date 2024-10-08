12. Boğaziçi Film Festivali Başlıyor

Güncel

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali, 18 Ekim'de "Böyle Küçük Şeyler" filminin gösterimiyle başlayacak.

Festival, bu yıl yarışma dışı özel gösterim seçkisiyle de dünyanın sessiz kaldığı coğrafyaların sesini duyuracak.

Sinema tutkunlarının merakla beklediği, saygın festivallerde gösterilmiş ve ödüller almış yeni filmlerle dolu programın ilk filmi, bu yıl Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'ya aday gösterilen ve oyuncusu Emily Watson'la "En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü alan Tim Mielants imzalı "Böyle Küçük Şeyler (Small Things Like These)" olacak.

Yarışma dışı özel gösterimler

12. Boğaziçi Film Festivali programında Yarışma Dışı Özel Gösterim seçkisi ise ağırlıklı olarak, başta Filistin olmak üzere dünyanın sessiz kalmayı tercih ettiği coğrafyalara ses veren filmlerden oluşuyor. Yerli ve yabancı toplam beş filmin yer aldığı seçkide, ünlü Fransız yeni dalga yönetmenlerinden Andre Techine'in son filmi de bulunuyor.

Seçkideki diğer filmler arasında da Mısırlı-Avusturyalı yazar ve yönetmen Ebu Bekir Şevki'nin ilk uzun metrajlı filmi "Hesap Günü", Londra Film Festivali'nde "En İyi Belgesel Ödülü" dahil pek çok festivalden ödülle dönen yönetmen Lina Soualem'un "Hoşça Kal Taberiye", Atakan Kerküklü'nün "Kanıt" belgeseli, sevgi temalı filmlerin unutulmaz yönetmeni Tunç Başaran'ın özel hayatını ve sinema kariyerini konu alan "Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir" ve usta yönetmen Andre Techine imzalı "Yeni Arkadaşlarım" adlı yapım yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalin programıyla ilgili detaylı bilgilere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.