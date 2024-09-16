12. Kavacık Üzüm Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
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12. Kavacık Üzüm Festivali Coşkuyla Sona Erdi

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Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kavacık Üzüm Festivali, çeşitli etkinlikler ve konserlerle başarılı bir şekilde tamamlandı. Başkan Helil Kınay, festivalde Kavacık köyüne sahip çıkma sözü verirken, engelli ressam Meryem Düzgünkaya'nın yaşamını anlatan belgesel de büyük ilgi gördü.

16.09.2024 10:39  Güncelleme: 12:17
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali sona erdi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Kavacık üzümü ve köyümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kavacık Köy Meydanı ve çevresinde düzenlenen Kavacık Üzüm Şenliği'ne Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katıldı. Başkan Kınay, festivalin ikinci gününde açılan stantları dolaşarak hayırlı işler diledi. Üreticiler ve vatandaşlarla eden Kınay, Kavacık köyüne gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivalde Kavacıklı engelli ressam Meryem Düzgünkaya'nın yaşamının anlatıldığı belgesel gösterimi de yapıldı. Belgeselde Meryem Düzgünkaya'nın terzilik yaparken resim sanatı ile nasıl tanıştığı, açtığı sergiler ve çalışmalar anlatıldı.

" Türkiye'ye değil tüm dünyaya yayılacak"

Gösteri sonunda konuşan Başkan Kınay, "Meryem Hanım bizim için 'olmaz, yapılamaz' denilen korkularımızın, umutsuzluklarımızın nelere dönüşebileceğinin bir göstergesidir. Hep söylüyoruz, hayatta engelleri bizler yaratıyoruz. Ama istersek, mücadele edersek çok daha fazlasını yapabiliriz. Meryem Hanım'ın açmış olduğu sergide sadece resimlerini değil onun hayallerini, umutlarını da görmenizi istiyoruz. Meryem Hanım'ın sesi ve sözü sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya yayılacak. Biz de biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Kavacık üzümü ve köyümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kavacık köyünde ilk gün olduğu gibi ikinci günde de sportif faaliyetler kapsamında köyde yaşayan çocuklar ile Karabağlar Belediyesi spor okullarındaki çocuklar arasında yarışmalı  futbol maçları yapıldı. Başkan Helil Kınay, finalde çocuklara madalya, forma ve şapka hediye etti.

Festivalin finalinde İzmirli Sanatçı Sedat Yüce bir konser verdi. Sedat Yüce ve Uğur Sayınbatur Orkestrası'na konser sonunda Başkan Kınay fidan sertifikası üzüm vererek teşekkür etti. Konser İzmir Marşı ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 12. Kavacık Üzüm Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika

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