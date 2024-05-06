12. Uluslararası Ajyal Film Festivali Doha'da düzenlenecek - Son Dakika
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12. Uluslararası Ajyal Film Festivali Doha'da düzenlenecek

12. Uluslararası Ajyal Film Festivali Doha\'da düzenlenecek

Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Ajyal Film Festivali, 16-23 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde, uzun metrajlı ve kısa metrajlı filmler yarışacak ve yerli sinemacıların yapımları da özel bir kategori altında değerlendirilecek. Festivalin gerçekleşeceği tarih açıklanırken, DFI Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, yapımcıları ve sinema meraklılarını bir araya getirmenin heyecanını dile getirdi. Festivalin iptal edildiği 2023 yılında Filistin ile dayanışma amacıyla gerçekleştirilecekti.

06.05.2024 09:55
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Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Ajyal Film Festivali', 16-23 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

DFI'den yapılan açıklamaya göre, festivale başvurular 12 Mayıs'tan 1 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Yapımların "Uzun Metrajlı Film" ve "Kısa Metrajlı Film" kategorilerinde yarışacağı festivalde, Katar sinemasını desteklemek üzere oluşturulan "Made in Qatar" özel kategorisinde ise yerli sinemacıların film ve belgeselleri değerlendirilecek.

"Yapımcıları ve sinema meraklılarını bir araya getireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFI Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, festivalin gerçekleşeceği tarihi ilan etmekten heyecan duyduklarını belirterek, "Film yapımcılarını, sektör çalışanları ve sinema meraklılarını unutulmaz bir hikaye anlatımı ve yaratıcılık merasimi için bir araya getirmeyi iple çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alremaihi, festivale verilen desteğin önemine işaret ederek, "Ajyal'in 12. yılına girerken enstitü olarak yolculuğumuzun ayrılmaz bir parçası haline gelen izleyicilerimizin olağanüstü desteğinden ötürü minnettarız. Onların sürekli desteği, bizi her yıl hepimizin gurur duyabileceği ve birlikte paylaşabileceğimiz bir etkinlik düzenlemeye teşvik etti." değerlendirmesinde bulundu.

2023'te gerçekleşmesi planlanan "Uluslararası Ajyal Film Festivali", İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle "Filistin ile dayanışma amacıyla" iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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