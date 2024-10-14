12. Uluslararası Balkan Şenliği Buca'da Yapıldı

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, geleneksel Uluslararası Balkan Şenliği'ni bu yıl 12. kez düzenledi. İki gün süren festivalin kapanışında konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu şenlik, yalnızca kültürel bir kutlama değil, aynı zamanda tarihimize, ortak değerlerimize ve kardeşliğimize sahip çıkma adına da büyük bir anlam taşıyor" dedi.

Buca Belediyesi, 12. Buca Uluslararası Balkan Şenliği'ni Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleştirdi. Şenlik, Demokrasi Meydanı'ndan Hasanağa Bahçesi'ne bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İdris Fazliovski, Gagavuzlar Derneği Başkanı İrina İusumbeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Berova Belediye Başkanı Zvonko Pekevski, Pirlepe Belediye Başkanı Dr. Borçe Jovçeski, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve vatandaşlar katıldı.

Heyet, yürüyüşün ardından Hasanağa Bahçesi'nde Balkanlar'ın zengin kültürel ögelerinin yer aldığı stantları gezdi.

"Büyük bir anlam taşıyor"

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Uluslararası Balkan Şenliği'nin yalnızca kültürel bir kutlama olmadığını, aynı zamanda tarihimize, ortak değerlerimize ve kardeşliğimize sahip çıkma adına da büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Müzikleri, dansları, gelenekleri ve lezzetli mutfaklarıyla Balkan kültürünün Buca'da hayat bulan bir mozaik olduğunu dile getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu zenginlik sadece bunlarla sınırlı değil. Büyük acılar yaşamış, zor yollar aşmış bu insanların yüreklerinde büyük bir cumhuriyet aşkı ve vatan sevgisi yatmaktadır. Bu sevgiyi ve sadakati en iyi temsil eden isim, hiç şüphesiz, Selanik'ten çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, bir Balkan evladıdır ama sadece bu toprakların değil, tüm dünya tarihinin en büyük liderlerinden biridir" diye konuştu.

Üsküp tanıtım levhası çakıldı

Şenlik kapsamında ilk gün, Kozağaç Mahallesi 63 sokakta Balkan coğrafyasının kadim şehri Üsküp'ün tanıtım levhası çakıldı. Yaylacık Mahallesi'nin girişinde bulunan bir noktaya ise 1994 yılında özerkliğe kavuşan Gagauz Yeri tanıtım levhası çakıldı.

Şenlikte, Zeybek Sanat Akademisi ve Buca Rumeli Göçmenleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği gösteri sunarken Düşler Atölyesi'nin Balkan kına geceleri ve kostümlerinden oluşan defilesi şenliğe renk kattı. Buca Belediyesi'nin Balkan coğrafyasındaki kardeş belediyeleri Gümülcine, Pirlepe (Kanatlar), Kıpçak ve İpek belediyeleri ile canlı yayın bağlantısı yapıldı. Alandaki coşku, Sakoband Sakip, Rumeli Doğan ve Süleyman Saidov konserleri ile doruğa ulaştı.

Atatürk'ün dedesinin ismi parka verildi

Şenliğin ikinci günü, Kozağaç Pırlanta Parkı'nda çocuklarla birlikte yapılan ağaç dikimiyle başladı. Öte yandan, aynı parka Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dedesi Kocacıklı Sarı Hafız'ın adı verildi. Ağaç dikimi Gölet Tesisleri'nde de devam etti. Dikilen zeytin ağaçlarından birine kardeşlik protokolü imza töreni anısına, "Kardeş Şehirler Ağacı" ismi verildi.

Yemek yarışması yapıldı

Hasanağa Bahçesi'ndeki etkinlik alanında ise gün boyu, Çocuklar Yarışıyor etkinliği, bando ekibi gösterisi, yemek yarışması, Güreler Göçmenler Derneği Halk Oyunları Topluluğu gösterisi ve Vitaliy Manjul & Tatiana Mitioglo konserleri yer aldı. Kıran kırana geçen yemek yarışmasında, ana yemek dalında yahni yemeği ile Yeşim Meliha, hamur işi dalında kol böreği sunan Aynur Şen ve tatlı dalında dudove ile Özge Pehlivan birinci oldu.

Başkan duman katılımcı derneklere plaket sundu

Daha sonra, Pirlepe, Berova, Ermenek, Seydişehir Belediyeleri ile Buca Belediyesi arasında Kardeş Belediyeler Protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Gagavuzlar Derneği Başkanı İrina İusumbeli, her iki coğrafyanın dostluk bağlarının gelişmesinde katkı sunan Buca Belediyesi'ne çok teşekkür etti. Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkür ederek, "Ben inanıyorum bugünden sonra Türkiye ve Moldova ilişkileri daha da güçlenecek. Türkiye bizim yanımızda. Sağ olun, var olun" dedi.

Konuşmaların ardından, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şenlikte emeği geçen 26 dernek başkanına plaket takdim etti. Şenlik, Gamze Matracı'nın harika ezgileri eşliğinde sona erdi.