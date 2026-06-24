12. Yargı Paketi Görüşmelerine Başlandı

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda 12. Yargı Paketi görüşülmeye başlandı. Yeni Yol Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili İdris Şahin, toplumda yargıya güvenin kalmadığını belirterek "Açık söylemek gerekirse on ikinci yargı paketi toplumun adalet beklentisini karşılayan bir reform değildir, eksiklikleri kapatmaya çalışan ama asıl yarayı tedavi etmeyen bir yamalı bohça misalidir" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Komisyonda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak adlandırılan "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülmeye başlandı.

BÜLBÜL: YAMALI BOHÇA GİBİ PANSUMAN TEDBİRLERİYLE BU İŞİ YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 12. Yargı Paketi'ni eleştirerek "Paket mantığıyla geldiğimiz nokta, iki ayrı İnsan Hakları Eylem planıyla, dört ayrı Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle geldiğimiz nokta bu. Şu anda cezaevleri, 300 bin kapasiteli cezaevlerinde şu anda 430 bin kişi kalıyor. Sekiz yıldan beri milletvekiliyim, infazla ilgili birçok yasa teklifi geldi, dolduruyoruz, boşaltıyoruz, dolduruyoruz, boşaltıyoruz, sorun ne? Millet bas bas bağırıyor "IBAN'la ilgili Sayın Adalet Bakan açıklama yapmıştı. Sayın vekillerim, IBAN'la ilgili, IBAN mağdurlarıyla ilgili düzenleme yok mu?" diyor. Adalet Bakan açıklamada bulundu, on ikinci yargı paketinde var mı diye bir baktık, paketin içinde IBAN'la ilgili bir şey yok. Sonra bakıyoruz, ehliyet affıyla ilgili, bakıyoruz, KHK mağdurlarıyla ilgili, bakıyoruz, birçok, en önemlisi pandemiyle ilgili aynı günde, aynı zamanda, aynı suçu işlemiş, daha sonra da farklı mahkemelerde kararları gecikmiş iki farklı infaz adaletsizliğini yaşamadık mı burada arkadaşlar? Yaşadık. Düzeltebildik mi? Düzeltemedik. Yamalı bohça gibi pansuman tedbirleriyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"EKREM İMAMOĞLU'NA TECRİT UYGULANDIĞI HABERLERİNİN GERÇEK OLDUĞU AÇIKÇA ANLAŞILIYOR"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Onursal Adıgüzel, Ömer Güler, Resul Emrah Şahan, Hasan Akgün, İnan Güney, Utku Caner Çaykara, Şerafettin Can Atalay, Buğra Gökçe, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman ve Hasat Doğukan Kurnaz'la 12 Haziran Cuma günü görüşmek için Adalet Bakanlığı'na verdiği dilekçeye olumsuz yanıt aldığını söyleyen Bülbül, şu ifadelere yer verdi:

"Vermiş olduğum dilekçeye üç gün sonra bizzat bana gelen telefonla olumsuz görüş bildirilerek görüşmem engellenmiştir. Ben Adalet Komisyonu Grup Sözcüsü, Aydın Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisinin hukukçu bir milletvekili olduğum halde hangi hakla, hangi yetkiye Adalet Bakanın yetkileri benim görüşmemi engellemektedir? Bu, açıkça Türkiye'nin bir milletvekilinin geldiği noktada milletvekiline yapılan açık bir ihlaldir. Hükümlülerin ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkındaki Yönetmelik'in 40'ıncı maddesi açıktır, idareye herhangi bir takdir yetkisi tanınmadan milletvekillerince talep edilen görüşmeleri yerine getireceğini yazmaktadır. Adalet Bakanlığı yetkilileri hangi hak ve hukukla bir milletvekilinin talebini reddedebiliyorlar? Anayasa'nın 144'üncü maddesi açıktır. Gerekçeyi söyleyeceksin, idarenin vermiş olduğu kararlarda gerekçe önemlidir. Gerekçe nedir? Bir milletvekilinin görüşme hakkının ortadan kaldırılmasının gerekçesi nedir? Adalet Bakanlığı tarafından tutuklu Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na tecrit uygulandığı haberlerinin gerçek olduğu açıkça anlaşılıyor. Hangi hukuktan bahsediyoruz? Hangi adaletten bahsediyoruz? Bu konuda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı hakkında işlem yapılacak mıdır? Adalet Bakanlığında, bizimle, milletvekilleriyle görüşme görüşme izni vermeyen yetkililer hakkında işlem yapılacak mıdır? Burada açık ve net soruyorum, Bakan Yardımcısı var, burada yetkililer var."

KUNT AYAN: İKTİDAR VEKİLLERİ DİNLEMEKTEN BIKTI, BIKACAĞINIZA HAREKETE GEÇİN

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da hasta mahpusların cezaevindeki kalma koşullarına dair tek bir iyileştirme yapılmadığına dikkati çekerek "Bir Adli Tıp Kurumu, akıl almaz uygulamalar, cenazeleri çıkıyor oradan ve buna dair bu pakette artık bizler düzenleme olsun istiyoruz. Bir diğeri kendini mahkeme yerine koymuş idari gözlem kurulları. Ya, artık biliyorum, iktidar vekilleri dinlemekten bıktı, bıkacağınıza harekete geçin, altında imzaları uzattınız bu paketin değil mi? Yani bu kanun gelsin diye" dedi.

Kanun teklifinin ilk imzacıların AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan'a seslenen Kunt Ayan, "Size de söylüyoruz. Büyük bir keyifle de okudunuz onu ama toplumun beklentisi var. Buna dair düzenlemeler yapılmasını istiyor. Defalarca söylüyoruz, muhalefet olarak defalarca 'Bu değişiklikleri yapmamız gerekiyor' diyoruz. Bir idari gözlem kurulu -hepimiz hukukçuyuz burada- kendini mahkeme yerine koymuş keyfi bir şekilde... Aramızda savcılar da var, onlar da bilirler. Sadece ve sadece idari gözlem kurulunun içerisinde bir tane cezaevi savcısı var. Kendini hakim yerine koymuş, bir kişinin cezaevinde ne kadar daha fazla kalıp kalmayacağına karar veriyor. Neden bunu kaldırmıyoruz? Neden buna dair artık bu düzenlemeyi bu Meclis'ten geçirmiyoruz? Bu pakete neden bu yok? Soracağım bunları size, sormaya da devam edeceğiz" diye tepki gösterdi.

ŞAHİN: 12.YARGI PAKETİ, TOPLUMUN ADALET BEKLENTİSİNİN KARŞILAYAN BİR REFORM DEĞİLDİR

Teklifin tümü üzerine Yeni Yol Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili İdris Şahin, toplumda yargıya güvenin kalmadığını söyleyerek "Açık bir güven ve meşruiyet sorunu vardır. Vatandaş mahkeme kapısında beklemekten elbette şikayetçidir ama asıl korkusu beklemek değildir; asıl korkusu haksızlığa uğramaktır, güçlü ile zayıfın aynı kapıdan girip aynı muameleyi görmemesidir, mahkemenin bağımsızlığına inanamayacak hale gelmesidir. Mahkemeye güvenmeyen bir toplumda yargılama hızlansa ne olur hızlanmasa ne olur? Güvenilmeyen kararın hızlı verilmesi adaleti büyütmez, haksızlığı çabuklaştırır. Vatandaşın beklediği şey, hızlı işlenen bir dosya numarası değil kararına güvenilen, önünde herkesin eşitlendiği, siyasetin gölgesinden çıkarılmış bir yargı düzenidir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kanun teklifinin yargıya güven konusundaki büyük ihtiyaca cevap veren bir metin olmadığını kaydeden Şahin, "Aylarca konuşulan ve on ikinci yargı paketi olarak vatandaşı beklentiye sokan kanun teklifi üzülerek ifade ediyorum ki dağın fare doğurması gibi bir teklifle huzura gelmiştir. Bu teklif bazı Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının zorunlu sonucu olarak hazırlanmış düzenlemelerle yargı pratiğinde idareyi, hazineyi ve güçlü tarafları rahatlatan bazı teknik hükümlerin bir araya getirildiği parçalı bir metindir. Elbette noterlerle ilgili yapılan düzenlemeleri olumlu buluyoruz çünkü olayın paydaşları dinlendikten sonra onlar için uygun görülen bir kısım düzenlemelerin teklif metninde yer almış olması kıymetlidir ve değerlidir ama açık söylemek gerekirse on ikinci yargı paketi toplumun adalet beklentisini karşılayan bir reform değildir, eksiklikleri kapatmaya çalışan ama asıl yarayı tedavi etmeyen bir yamalı bohça misalidir" dedi.

Komisyon Başkanı Yüksel, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan Sayıştay başkanlığı oylaması sebebiyle komisyona 30 dakika ara verdi.