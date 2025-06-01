12 Yaşındaki Çocuk Düşerek Yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın 2'nci katından düşen R.Ö. (12) adlı erkek çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Midyat Yolu Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. R.Ö., evlerinin 2'nci katındaki balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından R.Ö., ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞNUSAYBİN(Mardin),