Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma düşen elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Osman Akın'ın (12) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak Danişment Mahallesi'nde uçuruma düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › 12 Yaşındaki Çocuk Elektrikli Bisikletle Uçuruma Düştü - Son Dakika
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