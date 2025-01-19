12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika
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12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı

Diyarbakır'da 2013'te kaybolan Arif M'nin cinayeti, daraltılmış baz çalışması ile çözüldü.

19.01.2025 11:46
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Diyarbakır'da jandarma ekipleri 12 yıl önce işlenen cinayeti, Narin Güran cinayeti soruşturmasında da gündeme gelen daraltılmış baz çalışması ile aydınlattı.

Silvan ilçesinin Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki evinden 8 Mart 2013'te çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Arif M. (57) için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Arif M'nin bulunması için ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sürerken Arif M'nin cansız bedeni bir çoban tarafından 10 Mart 2013'te Bismil ilçesinin Alibey Mahallesi'ndeki dere yatağında toprağa gömülü bulundu.

Üzerinde pijama ile bulunan Arif M'nin yapılan otopside ateşli silahla öldürüldüğü belirlendi.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca Arif M'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Soruşturma sürerken 2021'de cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde Jandarma Olay Yeri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli personelden oluşan bir ekip oluşturuldu.

Ekip çalışmalarını sürdürürken, 21 Ağustos 2024'te merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada kullanılan daraltılmış baz çalışması gündeme geldi.

Jandarma ekipleri, Arif M'nin faillerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla daraltılmış baz çalışması yapılması talebinde bulundu.

Bilirkişi tarafından hazırlanan daraltılmış baz çalışmasına ilişkin rapor tamamlanarak, soruşturma dosyasına eklendi.

Raporda, şu tespitlere yer verildi:

"8 Mart 2013'te Arif M'nin saat 12.13'te telefonu kapanmadan önce en son bazının kendi ikameti veya civarı olduğu, B.M'nin (oğlu) aynı gün saat 13.21'de, M.M'nin (kardeşi) ikameti ve civarında olduğu, bu sırada M.M'nin kendi ikametinde olduğu, saat 17.00'ye kadar bazlarının uyumlu olduğu ve birlikte oldukları belirlendi. 10 Mart 2013'te saat 07.22 ile 07.52 gibi B.M. ve M.M'nin telefonu ile M.E.M'nin (yeğeni) kullandığı cep telefonunun cesedin bulunduğu yer ve civarında birlikte baz verdiği tespit edilmiştir. F.Z'nin kullandığı cep telefonunun cesedin bulunduğu bölgeye yakın baz verdiği değerlendirilmektedir."

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Jandarma ekiplerince bu tespit üzerine 3 Aralık 2024'te gerçekleştirilen operasyonda Arif M'nin oğlu B.M. (31), kardeşi M.M. (55) ve yeğeni M.E.M. (43) ile F.Z. (46) ve H.M. (66) gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.Z. ve H.M, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan B.M, M.M. ile M.E.M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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