13-14 Kasım'da İstanbul'da fırtına 198 ihbara neden oldu, 11 koru ve park kapatıldı - Son Dakika
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13-14 Kasım'da İstanbul'da fırtına 198 ihbara neden oldu, 11 koru ve park kapatıldı

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İstanbul Valiliği, 13-14 Kasım'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 198 ihbar ulaştığını ve tamamına müdahale edildiğini açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 koru ve park ziyarete kapatılırken teleferik seferleri durduruldu, bazı deniz seferleri iptal edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 198 ihbar yapıldığı belirtildi. 11 koru ve parkın geçici olarak kapatıldığı belirtilirken teleferik seferlerinin durdurulduğu ve Şehir Hatları ile deniz otobüsü seferlerinde bazı seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, İstanbul genelinde 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın bugün de gün içerisinde etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, fırtınanın etkili olmaya başladığı 13 Kasım saat 02.00'den bugün saat 11.30'a kadar TAMP kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumlara bilgilendirme yapıldı. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılması istendi.

198 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 13 Kasım saat 00.01 ile 14 Kasım saat 05.00 arasında çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 198 ihbar ulaştı. İhbarların tamamına ilgili kurumlar tarafından müdahale edildi.

11 KORU VE PARK ZİYARETE KAPATILDI

Fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu, Fethi Paşa Korusu, Hidiv Kasrı Korusu, Beykoz Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı geçici olarak ziyarete kapatıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım saat 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu.

ŞEHİR HATLARI VE DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları tarafından 13-14 Kasım tarihleri arasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Sarıyer-Beykoz, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Küçüksu-İstinye hatlarında seferler iptal edildi.

Bazı hatlarda ise güzergah değişikliğine gidildi. Beşiktaş-Haliç Hattı seferleri Kabataş-Haliç güzergahında gerçekleştirilmeye başlandı. Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş, Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş ve Eminönü-Boğaz Hattı seferlerinde Beşiktaş uğramaları yapılmadı.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergahlarında gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı Adalar, Kadıköy, Eminönü, Kabataş ve Bostancı seferleri de iptal edildi.

Deniz otobüsü seferlerinde de fırtına nedeniyle iptaller yaşandı. 13 Kasım'da Yenikapı-Yalova hattının gün sonuna kadar olan seferleri ile Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa, Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa seferleri iptal edildi.

14 Kasım'da ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattının 08.30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 08.30, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa hattının 09.05, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa hattının 10.00, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattının 10.30 ve Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 12.30 seferleri iptal edildi.

UÇUŞLAR NORMAL SEYRİNDE

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiği belirtildi. Valilik, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA
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