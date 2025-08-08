13. TAYK-Eker Yelken Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

13. TAYK-Eker Yelken Festivali Başladı

08.08.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 10 gün sürecek yelken festivali, çok sayıda yarış ve etkinlikle gerçekleştirilecek.

"Rüzgarı Yakala" sloganıyla düzenlenen 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, İstanbul'da başladı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle hayata geçirilen ve Kalamış açıklarında başlayan organizasyonun öncesinde Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, TAYK Genel Müdürü Can Giray ve Eker Efsane Takımı dümencisi Nevra Eker, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sene de başarılı bir organizasyon yapıldığından bahseden Ahmet Eker, "Türkiye'de bütün yelken sınıflarını kapsayan çok büyük bir organizasyon düzenliyoruz. J70 yarışlarıyla başlayacağız. Üç gün boyunca çok eğlenceli yarışlar yapacağımızı ümit ediyorum. Pazartesi gününden itibaren de gençler ve çocuklar yarışacak. 300-400 sporcunun katılacağı yarışlar olacak. Salı ve çarşamba günü J70 Match Race organizasyonu düzenleyeceğiz. Cuma, cumartesi ve pazar günü de yat yarışlarımız olacak ve pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapacağımız yarışla yat yarışları sona erecek." şeklinde konuştu.

Eker, organizasyon için çok iyi hazırlandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük yelken organizasyonunu yapmak istiyoruz. Ana amacımız yelkeni sevdirmek, yelkenle tanışmayanları tanıştırmak ve bu sporu seyredilir kılmak. Yelken çok seyredilen bir spor değil ama bu festival içinde 3 gün canlı yayınlarımız olacak. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke ama yeterli sayıda yelken sporcumuz yok. Sporcu sayısını artırmak, yelkene ilgiyi artırmak ve uzun vadede de uluslararası yarışlarda başarılı olabilecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Eker olarak yelkene büyük destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz."

Can Giray ise Türkiye'nin pek alışık olmadığı bir formatta etkinliği düzenlediklerini belirterek, "10 gün süren ve bütün yarışları kapsayan inanılmaz bir aktivite olacak. Yarışlara çok büyük bir rağbet var. Biliyorsunuz İstanbul Boğazı, Türkiye'nin incisi. Kapanışımızı İstanbul Boğazı Yat Yarışı'yla taçlandıracağız. 10 gün boyunca sudayız. İnşallah rüzgar da bize yardım edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 4 senedir J70 sınıfında yarıştığını dile getiren Nevra Eker de "En başından beri hedeflediklerimden bir tanesi kadın takımı kurmaktı. Yavaş yavaş o noktaya geldik. Son 3-5 senedir Türkiye'de de dünyada da yelkencilik hızla gelişiyor. Daha fazla kadın sporcunun yarışmasını teşvik etmek istiyoruz. Kadınlar olarak bu alanda da var olmak istiyoruz. Benim kurmuş olduğum takım da bunu sembolize ediyor." ifadelerini kullandı.

J70, J70 Match Race, IOM (International One Metre), Hareketli Salma ve Yat Sınıfları olmak üzere beş farklı kategoride düzenlenecek festival, 17 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Eker Süt, Festival, istanbul, Türkiye, Güncel, Yaşam, Tayk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13. TAYK-Eker Yelken Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması
Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı

13:20
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
16:49
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı İşte favori
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
16:32
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
16:30
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
16:28
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
16:28
Karabük’te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
16:28
Osimhen, Morata ve Icardi yok Galatasaray’ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
16:28
Bakan Fidan, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
16:21
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 13:35:22. #7.13#
SON DAKİKA: 13. TAYK-Eker Yelken Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.