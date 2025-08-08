13. TAYK-Eker Yelken Festivali Başladı

"Rüzgarı Yakala" sloganıyla düzenlenen 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, İstanbul'da başladı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle hayata geçirilen ve Kalamış açıklarında başlayan organizasyonun öncesinde Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, TAYK Genel Müdürü Can Giray ve Eker Efsane Takımı dümencisi Nevra Eker, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sene de başarılı bir organizasyon yapıldığından bahseden Ahmet Eker, "Türkiye'de bütün yelken sınıflarını kapsayan çok büyük bir organizasyon düzenliyoruz. J70 yarışlarıyla başlayacağız. Üç gün boyunca çok eğlenceli yarışlar yapacağımızı ümit ediyorum. Pazartesi gününden itibaren de gençler ve çocuklar yarışacak. 300-400 sporcunun katılacağı yarışlar olacak. Salı ve çarşamba günü J70 Match Race organizasyonu düzenleyeceğiz. Cuma, cumartesi ve pazar günü de yat yarışlarımız olacak ve pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapacağımız yarışla yat yarışları sona erecek." şeklinde konuştu.

Eker, organizasyon için çok iyi hazırlandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük yelken organizasyonunu yapmak istiyoruz. Ana amacımız yelkeni sevdirmek, yelkenle tanışmayanları tanıştırmak ve bu sporu seyredilir kılmak. Yelken çok seyredilen bir spor değil ama bu festival içinde 3 gün canlı yayınlarımız olacak. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke ama yeterli sayıda yelken sporcumuz yok. Sporcu sayısını artırmak, yelkene ilgiyi artırmak ve uzun vadede de uluslararası yarışlarda başarılı olabilecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Eker olarak yelkene büyük destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz."

Can Giray ise Türkiye'nin pek alışık olmadığı bir formatta etkinliği düzenlediklerini belirterek, "10 gün süren ve bütün yarışları kapsayan inanılmaz bir aktivite olacak. Yarışlara çok büyük bir rağbet var. Biliyorsunuz İstanbul Boğazı, Türkiye'nin incisi. Kapanışımızı İstanbul Boğazı Yat Yarışı'yla taçlandıracağız. 10 gün boyunca sudayız. İnşallah rüzgar da bize yardım edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 4 senedir J70 sınıfında yarıştığını dile getiren Nevra Eker de "En başından beri hedeflediklerimden bir tanesi kadın takımı kurmaktı. Yavaş yavaş o noktaya geldik. Son 3-5 senedir Türkiye'de de dünyada da yelkencilik hızla gelişiyor. Daha fazla kadın sporcunun yarışmasını teşvik etmek istiyoruz. Kadınlar olarak bu alanda da var olmak istiyoruz. Benim kurmuş olduğum takım da bunu sembolize ediyor." ifadelerini kullandı.

J70, J70 Match Race, IOM (International One Metre), Hareketli Salma ve Yat Sınıfları olmak üzere beş farklı kategoride düzenlenecek festival, 17 Ağustos'ta sona erecek.