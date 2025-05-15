13. Uluslararası Fetih Kupası\'nın tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Yedikule Hisarı Fatih Mescidi önünde düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan ile Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat katıldı.

Bakan Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, kupanın tarihin önemli sembollerinin yaşatılması ve geçmişin bugüne taşınması adına önemli olduğunu söyledi.

Organizasyon vesilesiyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Ersoy, "Tarihimizde en önemli dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fethinin yıl dönümünde başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, Allah'tan aziz şehitlerimizin emanetini en yüksek sorumluluk bilinciyle muhafaza etmeyi bizlere nasip etmesini diliyorum." dedi.

Ersoy, Bakanlık olarak tarihin bıraktığı mirası muhafaza etme bilinci ve sorumluluğu çerçevesinde medeniyete dair her bir eserin ihyasının en temel önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Okçular Vakfının ata sporlarının tarihi, kültürel ve sportif boyutlarını korumak, yaşatmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için çok değerli bir çaba ortaya koyduğunu vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Okçular Vakfı, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan, aynı zamanda medeniyetimizin kültürel mirasının önemli bir parçası olan geleneksel sporlarımızı tanıtmak ve geleceğe taşımak amacıyla büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bu açıdan Okçular Vakfı sadece değerli bir mirası hatırlatmakla kalmıyor bunun yanında uluslararası organizasyonlar sayesinde kültürümüzün ve medeniyetimizin inceliklerini tanıtma konusunda da kültürel diplomasiye çok önemli katkılar sağlıyor."

Bakan Ersoy, Uluslararası Fetih Kupası'nın da bunun en somut örneklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "43 ülkeden 710 sporcunun katılımıyla bu yıl 13'üncüsü gerçekleşecek olan turnuvanın geleneksel sporlarımızın hak ettiği ilgiyi görmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için önemli bir adım olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu organizasyonun gerçekleşmesinde başta Okçular Vakfı olmak üzere emeği geçen herkese, destek veren kurum ve kuruluşlara, ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca turnuvada mücadele edecek tüm sporculara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Fethin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın İstanbul'un fethinin kutlu hatırasını yaşatmayı amaçladığını belirterek, "Fetih Kupası'nın lansmanı için Yedikule Hisarı'nda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizleri Suriçi'nin mührü, İstanbul'umuzun sembolü olan bu muhteşem mekanda ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Mayıs ayı fetih ayı demek. Fethin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nin de İstanbul'u fetheden ve şehri yeni baştan inşa ve ihya eden Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edildiğini vurgulayan Turan, "Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve aziz şehitlerimizi bu mekanda anmak istiyorum çünkü buranın her bir noktasında şehitlerimiz var. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliği altında 20-25 yıldır ecdadın bu kutlu hatırasını, ruhumuzun derinliklerinde hissederek yaşatmaya ve bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Okçular Vakfı çatısı altında okçuluk başta olmak üzere tüm ata sporlarının tarihi, kültürel ve sportif yönleriyle yaşatmak için uluslararası çapta organizasyonlar gerçekleştirildiğini kaydeden Turan, son yıllarda gençlerin ata sporlarına ilgisinde vakfın çok kıymetli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Nitekim, dünyanın en iyi okçularının bir araya geldiği Fetih Kupası sayesinde, gençlerimiz unutulmaz deneyimler yaşıyor ve özgüven tazeliyor. Milli sporumuzun yeniden zirveye taşınmasında bütün imkanlarını seferber eden Okçular Vakfına, federasyonumuza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyor, okçuluk gibi milli sporlarımıza sahip çıkan tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum."

"Dünyanın sporcularını birbirine bağlamaya devam edeceğiz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise Türk Hava Yollarının dünyanın her yerinde ve her alanda sporcuları desteklediğini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sponsorluklarla sporculara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bolat, THY'nin yeni mottosuna da değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu ana kadar, THY dünyayı birleştiren, dünyayı birbirine bağlayandı. Bundan sonra değiştiriyoruz bu mottomuzu. Kültürün medeniyetin doğduğu bu toprakları diğer medeniyetlere bağlayarak da bir misyon yüklenmiş olduk. Bu anlamda tarihin en eski organizasyonları olan spor organizasyonlarında yine dünyanın sporcularını birbirine bağlamaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirilerek program sona erdi.