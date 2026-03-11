13 Yaşındaki Zehra Üzüm Kayboldu

Eskişehir'de 13 yaşındaki Zehra Üzüm'den 9 gündür haber alınamıyor.
Evinden 2 Mart'ta ayrılan Üzüm'e ulaşamayan yakınları, polis ekiplerine başvuruda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler Üzüm'ün bulunması için çalışma başlattı.
Kız çocuğunun kaybolduğu bölgeye yakın konumda oturan vatandaşların telefonuna bilgilendirme mesajı gönderildi.
Ekipler, arama çalışmaları kapsamında tüm ihbarları da değerlendiriyor.
