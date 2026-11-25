Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 64 kişinin hayatını kaybettiği Proton Apartmanı davasında 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit Rafet Küsmüş'ün, hakkında verilen tutuklama kararına rağmen üç haftadır yakalanamaması üzerine müşteki avukatı Nilay Yıldırım Yaşar, yetkililere sanığın yakalanması çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Proton Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu, 5 aylık bebek dahil 64 kişi hayatını kaybetti.

CEZA 5 KASIM'DA VERİLMİŞTİ

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5 Kasım'da görülen karar duruşmasında, müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İki sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına ve 2 yıl meslekten men edilmelerine karar verilirken, Rafet Küsmüş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, sanıklar Küsmüş ve Okumuş'un avukatlarının tutukluluğa itiraz ederek tahliye talebinde bulunmasını reddeden Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemenin dosya üzerinden yaptığı incelemede, sanık avukatlarının itirazlarını reddettiği öğrenildi.

AVUKAT SORDU: RAFET KÜSMÜŞ NEREDE?

Müşteki avukatlarından Nilay Yıldırım Yaşar, süreci şöyle değerlendirdi:

"Müteahhit sanık Rafet Küsmüş, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Hakkında hükmen tutuklama kararı verildi. Peki, Rafet Küsmüş nerede? Aradan üç hafta geçti ancak hala yakalanmış değil. Üstelik bu sanık, Haziran 2025'te tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye edilmişti. Biz bu tehlikeyi görmüştük. Karar verilmeden önce defalarca uyardık. Yargılamanın geldiği aşamayı, sanıkların karşı karşıya olduğu cezaların ağırlığını ve kaçma ihtimalini dile getirerek tutuklama veya en azından kaçma riskini önleyecek sıkı adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ettik. Bugün maalesef haklı çıktık. Şimdi buradan soruyorum: 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen ve hakkında tutuklama kararı bulunan bir sanık neden hala yakalanamadı?

Depremde yakınlarını kaybeden aileler yıllardır adalet mücadelesi verirken, hakkında mahkumiyet kararı verilen bir sanığın hala yakalanamamış olması nasıl açıklanacak? Yetkili makamlara açıkça sesleniyoruz: Rafet Küsmüş hakkında verilen tutuklama kararının infazı için bütün yasal imkanlar gecikmeksizin kullanılmalıdır. Deprem davalarında aynı durumların tekrar yaşanmaması için kaçma riski bulunan sanıklar hakkında gerekli tutuklama ve adli kontrol tedbirleri zamanında uygulanmalıdır. Rafet Küsmüş yakalanmadığı sürece biz de her gün aynı soruyu sormaya devam edeceğiz: 64 insanın hayatını kaybettiği bir davada 13 yıl 4 ay hapis cezası alan ve hakkında tutuklama kararı verilen Rafet Küsmüş nerede? Bu sorunun cevabını alana kadar susmayacağız."