1300 Yıllık Anıt Ağaçta Zeytin Hasadı Yapıldı

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Mersin'in Mut ilçesinde anıt ağaç olarak tescillenen 1300 yıllık ağaçta yetişen zeytinler hasat edildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Haydar Mahallesi'ndeki anıt ağaç için düzenlenen hasat etkinliğinde, ilçede zeytin üretiminin önemli olduğunu söyledi.

Mut'taki zeytin hasadının hayırlı olması temennisinde bulunan Pehlivan, "İlçede bu yıl 150 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor. Mut'ta 15 zeytin salamura işleme tesisi ile 22 zeytinyağı fabrikası faaliyet gösteriyor." bilgisini paylaştı.

Hasat yapılan anıt ağacın 2009'da tescil edildiğini dile getiren Vali Pehlivan, "Geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe köprü kuran bu ağacımızın gövde genişliği yaklaşık 8 metre. Bu anıt ağacın hasadını gerçekleştiriyoruz. Zeytin üreten iller arasında 8. sıradayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve beraberindeki Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever, Mersin Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve diğer katılımcılar anıt ağaçtan zeytin hasadı gerçekleştirdi.