14. Antalya Kitap Fuarı Kitapseverleri Ağırladı

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 14'üncü Antalya Kitap Fuarı, kitapseverlerin akınına uğradı. Yazarların okuyucularıyla buluşup kitaplarını imzaladığı fuarda, 26'ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un "Cumhuriyetin dayandığı temel ilkeler" konulu söyleşisi, büyük ilgi gördü. Söyleşi ardından Başbuğ, okurlarına kitabını imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 14. kez düzenlediği Antalya Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Cam Piramit'te gerçekleşen etkinliklerde genç yazarlardan deneyimli isimlere pek çok yazar imza etkinliklerinde hayranlarıyla bir araya geldi. 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un "Cumhuriyetin Dayandığı Temel İlkeler" konulu söyleşisi ise günün en dikkat çeken etkinliklerinden oldu. Söyleşi ardından Başbuğ, okurları için kitaplarını imzaladı. Fuarda ayrıca Ahmet Telli, Burcu Bahar, D.N. Archeron, Ekin S.Koch, Emre Gül, Engin Alan, Fatih Tuncay, Gamze Aydeniz, Nazel Noya, Işık Öğütçü, Kader Arvas, Loresima, Mataral Atmaca, N.G. Kabal, Özge Naz ve Zeynep Sey gibi yazarlar da imza etkinliği düzenledi.

İlker Başbuğ, fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, günümüz dünyasında teknolojinin insan ilişkileri üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, teknolojik gelişmelerin ilişkilerimizi nasıl şekillendirdiği konusunda değerlendirmelerde bulundu. "İnsanların sabah yürüyüşlerinde bile telefonlarına dalıp yakınlarını sesli olarak bile aramaktan uzaklaştığını görüyoruz. Bu üzücü bir durum; çünkü sesli iletişim bile değerini kaybetmiş durumda" ifadelerini kullanan Başbuğ, teknolojinin insanları birbirine yabancılaştıran yönlerine vurgu yaptı.

"Okumayan bir insanın eksik kaldığını düşünüyorum"

Başbuğ, okumanın birey gelişimi açısından önemine de değindi. Son yıllarda kitap okuma oranlarının arttığını gözlemlediğini belirten Başbuğ, "Okumayan bir insanın eksik kaldığını düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, genç yaşlardan itibaren kendisini sürekli olarak geliştirmek için okumasıydı" dedi. Başbuğ, okumanın insan olmanın temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

"Türkiye maalesef okul öncesi eğitimde Avrupa ülkelerinin gerisinde"

Konuşmasında eğitim sistemine de değinen Başbuğ, özellikle okul öncesi eğitimin toplumların gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Dünyada eğitimde başarılı olan ülkelere baktığımızda, okul öncesi eğitimin bu başarının temel taşlarından biri olduğunu görüyoruz. Türkiye ise maalesef bu alanda Avrupa ülkelerinin gerisinde" diye konuştu. Ayrıca, askeri liselerin kapatılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Başbuğ, bu okulların aydın bireylerin yetişmesinde önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Barış Terkoğlu ve Zeynep Çolakoğlu gibi yazarların söyleşileri de fuarda büyük ilgi gördü. Kitapseverler, gün boyu yayın evlerinin stantlarında kitapları inceleme fırsatı bulurken, yazarların imza etkinlikleri ve söyleşileriyle fuardan keyifli anılarla ayrıldı.