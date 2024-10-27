14. Antalya Kitap Fuarı Kitapseverleri Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

14. Antalya Kitap Fuarı Kitapseverleri Ağırladı

14. Antalya Kitap Fuarı Kitapseverleri Ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 14. Antalya Kitap Fuarı, yazarların kitaplarını imzaladığı ve söyleşiler gerçekleştirdiği etkinliklerle kitapseverlerin yoğun ilgisini topladı. 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 'Cumhuriyetin Dayandığı Temel İlkeler' konulu söyleşisi günün en dikkat çekici etkinliklerinden biri oldu.

27.10.2024 10:31  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 14'üncü Antalya Kitap Fuarı, kitapseverlerin akınına uğradı. Yazarların okuyucularıyla buluşup kitaplarını imzaladığı fuarda, 26'ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un "Cumhuriyetin dayandığı temel ilkeler" konulu söyleşisi, büyük ilgi gördü. Söyleşi ardından Başbuğ, okurlarına kitabını imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 14. kez düzenlediği Antalya Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Cam Piramit'te gerçekleşen etkinliklerde genç yazarlardan deneyimli isimlere pek çok yazar imza etkinliklerinde hayranlarıyla bir araya geldi. 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un "Cumhuriyetin Dayandığı Temel İlkeler" konulu söyleşisi ise günün en dikkat çeken etkinliklerinden oldu. Söyleşi ardından Başbuğ, okurları için kitaplarını imzaladı. Fuarda ayrıca Ahmet Telli, Burcu Bahar, D.N. Archeron, Ekin S.Koch, Emre Gül, Engin Alan, Fatih Tuncay, Gamze Aydeniz, Nazel Noya, Işık Öğütçü, Kader Arvas, Loresima, Mataral Atmaca, N.G. Kabal, Özge Naz ve Zeynep Sey gibi yazarlar da imza etkinliği düzenledi.

İlker Başbuğ, fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, günümüz dünyasında teknolojinin insan ilişkileri üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, teknolojik gelişmelerin ilişkilerimizi nasıl şekillendirdiği konusunda değerlendirmelerde bulundu. "İnsanların sabah yürüyüşlerinde bile telefonlarına dalıp yakınlarını sesli olarak bile aramaktan uzaklaştığını görüyoruz. Bu üzücü bir durum; çünkü sesli iletişim bile değerini kaybetmiş durumda" ifadelerini kullanan Başbuğ, teknolojinin insanları birbirine yabancılaştıran yönlerine vurgu yaptı.

"Okumayan bir insanın eksik kaldığını düşünüyorum"

Başbuğ, okumanın birey gelişimi açısından önemine de değindi. Son yıllarda kitap okuma oranlarının arttığını gözlemlediğini belirten Başbuğ, "Okumayan bir insanın eksik kaldığını düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, genç yaşlardan itibaren kendisini sürekli olarak geliştirmek için okumasıydı" dedi. Başbuğ, okumanın insan olmanın temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

"Türkiye maalesef okul öncesi eğitimde Avrupa ülkelerinin gerisinde"

Konuşmasında eğitim sistemine de değinen Başbuğ, özellikle okul öncesi eğitimin toplumların gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Dünyada eğitimde başarılı olan ülkelere baktığımızda, okul öncesi eğitimin bu başarının temel taşlarından biri olduğunu görüyoruz. Türkiye ise maalesef bu alanda Avrupa ülkelerinin gerisinde" diye konuştu. Ayrıca, askeri liselerin kapatılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Başbuğ, bu okulların aydın bireylerin yetişmesinde önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Barış Terkoğlu ve Zeynep Çolakoğlu gibi yazarların söyleşileri de fuarda büyük ilgi gördü. Kitapseverler, gün boyu yayın evlerinin stantlarında kitapları inceleme fırsatı bulurken, yazarların imza etkinlikleri ve söyleşileriyle fuardan keyifli anılarla ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İlker Başbuğ, Kültür Sanat, Etkinlikler, Orgeneral, Edebiyat, Antalya, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14. Antalya Kitap Fuarı Kitapseverleri Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:48:51. #1.12#
SON DAKİKA: 14. Antalya Kitap Fuarı Kitapseverleri Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.