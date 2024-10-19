14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde Tarım Vurgusu - Son Dakika
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14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde Tarım Vurgusu

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Gazipaşa'da düzenlenen festivalde tarımın kültürel miras ve toplumsal değer olduğunu vurgulayarak, yerel üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

19.10.2024 10:38  Güncelleme: 13:45
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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde konuştu. Tarımın sadece ekonomik bir faaliyet değil, kültürel bir miras ve toplumsal bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Kara, "Yerel üreticilerimizin desteklenmesi, sadece ekonomik bir gereklilik değil; aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Hep birlikte, tarım politikalarımızı sürdürülebilir bir çerçevede gerçekleştirmek için çalışacak, bölgemizi tarımda daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Antalya, 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerini ziyaret etti. Özel, CHP Alanya İlçe Başkanlığı, Alanya Belediyesi, CHP Gazipaşa İlçe Başkanlığı ve Gazipaşa Belediyesi'ni ziyaret ederken, 14. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin de açılışını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özel'e programında, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Festivalde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yerel üreticilerin desteklenmesinin sadece ekonomik bir gereklilik değil; aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Başkan Kara, "Tarım, sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel bir miras ve toplumsal bir değerdir. Bölgemiz, bereketli toprakları ve iklimiyle önemli bir tarımsal potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli doğru bir şekilde yönetmek ve geliştirmek için hep birlikte çalışmalıyız. İklim değişikliği ve çevresel sorunlar, tarım üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, tarımsal üretimimizi sürdürülebilir yöntemlerle gerçekleştirmek zorundayız. Manavgat Belediyesi olarak, bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu bağlamda, çiftçilerimize modern tarım teknikleri ve teknolojileri hakkında eğitimler vermek, onların daha verimli ve sürdürülebilir yöntemler kullanmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizden birisi. Yerel üreticilerimizin desteklenmesi, sadece ekonomik bir gereklilik değil; aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Tarımda doğal dengeyi korumak ve yerel ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Hep birlikte, tarım politikalarımızı sürdürülebilir bir çerçevede gerçekleştirmek için çalışacak, bölgemizi tarımda daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Festival, sadece tarım ürünlerinin tanıtılması açısından değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin iş birliği içinde çalışmasının örneklerinin sergilendiği bir platform oldu. Başkan Kara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla birlikte gelecekteki projeleri değerlendirerek, bölgenin tarımsal kalkınmasına yönelik istişarelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde Tarım Vurgusu - Son Dakika

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