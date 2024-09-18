14. Phaselis Festivali Kemer'de Başlıyor - Son Dakika
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14. Phaselis Festivali Kemer'de Başlıyor

Kemer'de 24-28 Eylül'de düzenlenecek festival, sanat ve turizmi bir araya getirecek.

18.09.2024 18:50
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Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Phaselis Festivali, 24-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı ile Phaselis Kazı Başkanlığının destekleriyle, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfınca (KETAV) organize edilen festivale ilişkin, Antalya Müzesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, buradaki konuşmasında, doğa, güneş ve denizle anılan ilçenin, Antalya turizminin en önemli paydaşları arasında yer aldığını söyledi.

Festivalin, turizm ve sanatı bir araya getirdiğini dile getiren Solmaz, "Festival etkinlikleriyle tarih, sanat ve turizmi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Festival içeriğiyle ilçemizin ve Antalya'mızın tanıtımına büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim." dedi.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlara ve sponsorlara destekleri için teşekkür eden Solmaz, bütün vatandaşları festivale davet etti.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz ise festivalle ülke tarihini, kültürünü daha çok yaşatmayı, kültür ve sanatı bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, KETAV Başkan Yardımcısı Burak Orkut ve etkinliğe destek veren firma temsilcileri de katıldı.

Festivalin konser programı

Festivalin açılış konserinde, Piyanist İlyun Bürkev, Can Özhan liderliğindeki 12 Kişilik Yaylı Orkestradan oluşan Cameratalia ile sahnede olacak.

İkinci gün Keman Virtüözü Can Özhan ve Piyanist Iraz Yıldız "Film Gibi Bir Gece" isimli konser ile sanatseverlerle buluşacak. Konserde sanatçılar, sevilen film müziklerini seslendirecek.

Müzisyen Teyfik Rodos ve 45'lik Orkestrası ise 27 Eylül'de sahne alacak. Sanatçılar, 1970'li yıllara damgasını vuran 45'lik plak şarkılarıyla müzikseverleri geçmişe götürecek.

Festival, 28 Eylül'de Mavi Siyah grubunun "Endülüs'ten Anadolu'ya Flamenko" konseriyle sona erecek.

Konserler ücretsiz olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 14. Phaselis Festivali Kemer'de Başlıyor - Son Dakika

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