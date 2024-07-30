14 yaşındaki Miraç 2 ezan okuma yarışmalarında da 1'inci oldu - Son Dakika
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14 yaşındaki Miraç 2 ezan okuma yarışmalarında da 1'inci oldu

Eskişehir'den Ağrı'ya giderek düzenlenen 2 ezan okuma yarışmasında da birinci olan 14 yaşındaki Miraç Yusuf Öztaşyonar, ileride imam olmak ve camide namaz kıldırmak istediğini söyledi. Öztaşyonar, ezan okuma yarışmalarında gösterdiği başarıyla 2 plaket ve 2 başarı belgesi kazandı. Hedefine doğru ilerlemek için çaba sarf eden Öztaşyonar, camiyi ve Kur'an-ı Kerim'i çok sevdiğini belirtti.

30.07.2024 22:16
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14 yaşındaki Miraç 2 ezan okuma yarışmalarında da 1'inci oldu

Miraç Yusuf Öztaşyonar:

"İleride imam olmak, camide namaz kıldırmak ve yardım gibi işler yapmak istiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'den Ağrı'ya giderek burada düzenlenen 2 ezan okuma yarışmasında da birinci olan 14 yaşındaki Miraç Yusuf Öztaşyonar, "İleride imam olmak istiyorum, camide namaz kıldırmak ve yardım gibi işler yapmak istiyorum. Camiyi çok severim, Allah'ın evidir, Kur'an-ı Kerim'i de çok severim, en değerli kitabımızdır" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Öztaşyonar, toplam 26 öğrencinin katıldığı 2 yarışmada da 1'inci olarak 2 plaket ve 2 başarı belgesi ile geri döndü. Yarışmadan aldığı neticeden dolayı oldukça mutlu olan Yusuf Öztaşyonar, ileride ise imam olmak istiyor. Cami'de zaman geçirmeyi ve namaz kıldırmayı çok sevdiğini belirten Öztaşyonar, hedefi doğrultusunda ilerlemek için çaba sarf ediyor.

"Ezan okuma yarışmalarında 1'incilik gösterdim"

Miraç Yusuf Öztaşyonar, "Ezan okuma yarışmalarında 1'incilik gösterdim. Ağrı'da Tutak ve Eleşkirt ilçelerinde birinci oldum. Yarışmalar, Ağrı genelinde yapıldı, ikisinde de birinci oldum. Toplam 2 plaket ve 2 başarı belgesi aldım. Ağrı'ya ezan yarışmalarına katılmak amacıyla gittim. Yarışmalarda ezanı okuduk, sonra derecelendirildik ve birinci ben oldum. Her okuldan toplam 26 öğrenci katıldı. Benimle Eskişehir'den giden yoktu. Ben Eskişehir'i temsil ettim. İleride imam olmak istiyorum. Camide namaz kıldırmak ve yardım gibi işler yapmak istiyorum. Camiyi çok severim, Allah'ın evidir. Kur'an-ı Kerim'i de çok severim, en değerli kitabımızdır. Yaşıtlarımın yaz Kur'an kurslarına gitmesini tavsiye ederim. Orada Kur'an-ı Kerime geçsinler, bizler gibi hafız olsunlar. Kur'an'ı hatim etsinler. Ortam çok güzel, hocalarımız Kur'an okutuyor, Elif Ba'yı bitirenleri Kur'an'a geçiriyor. Kur'an'dan sonra 5 defa daha hatim ettiriyor, sonra hafızlığa giriyor. Bundan sonraki yarışmalara hız kesmeden devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Cami, Ağrı, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 yaşındaki Miraç 2 ezan okuma yarışmalarında da 1'inci oldu - Son Dakika

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