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14 Yıl Hapis Cezası Onanan Mert Derebeyi Gece Kulübünde Yakalandı - Son Dakika
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14 Yıl Hapis Cezası Onanan Mert Derebeyi Gece Kulübünde Yakalandı

Edirne'de 14 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Mert Derebeyi, gece kulübünde eğlenirken yakalandı. Derebeyi, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde gerçekleşen bir olayda kişiyi hürriyeti yoksun kılma suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın onama kararı sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Derebeyi, gece saatlerinde bir gece kulübünde yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

14 Yıl Hapis Cezası Onanan Mert Derebeyi Gece Kulübünde Yakalandı
31.12.2023 - 14:52,
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EDİRNE'de 14 yıl hapis cezası Yargıtay'da onanınca hakkında yakalama kararı çıkartılan Mert Derebeyi, gece kulubünde eğlenirken yakalandı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde 2017'de yapılan çay bahçesi ihalesini Ramiz M., kazandı. İhalenin ardından Mert Derebeyi, yanındaki 3 kişi ile Ramiz M.'yi zorla bir araca bindirip, çiftlik evine götürdü. İddiaya göre; el ve ayaklarını bağladıkları Ramiz M.'yi darbeden şüpheliler, daha sonra kaçtı. Ramiz M.'nin şikayeti üzerine yakalandıktan sonra tutuklanan Mert Derebeyi, 'kişiyi hürriyeti yoksun kılma' suçundan yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre cezaevinde yatan ve tahliye edilen Mert Derebeyi'nin cezası, Yargıtay tarafından onandı. Onama sonrası Mert Derebeyi için hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Derebeyi gece saatlerinde bir gece kulübünde eğlenirken yakaladı. Gözaltına alınan Derebeyi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 14 Yıl Hapis Cezası Onanan Mert Derebeyi Gece Kulübünde Yakalandı - Son Dakika
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