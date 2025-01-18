15 Aylık Bebek Helikopterle Van\'a Sevk Edildi

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde tedavi gören 15 aylık bebek, ambulans helikopterle Van'a gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa Şanlı'nın ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Van'dan Derecik'e ambulans helikopter yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikoptere alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.