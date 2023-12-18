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15 GÜN ÖNCE KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ - Son Dakika
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15 GÜN ÖNCE KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatih Malkoç'un, 15 gün önce kanser hastası olduğunu öğrendiği ortaya çıktı. Kazada ölen anne ve oğlunun cenazesi yarın Hendek ilçesinde defnedilecek.

15 GÜN ÖNCE KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ
18.12.2023 - 21:32,
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15 GÜN ÖNCE KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin bariyere saplanması sonucu meydana gelen kazada ölen Fatih Malkoç'un 15 gün önce kanser hastası olduğunu öğrendiği ortaya çıktı. Fatih Malkoç'un annesi Ayşe Malkoç ve babası Saadettin Malkoç ile İstanbul'da bir hastanede kanser tedavisi sonrası Sakarya'nın Hendek ilçesindeki evlerine dönerken kazayı geçirdikleri ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazelerinin, yarın Hendek ilçesinde kılınacak ikindi namazıın ardından Hacıkışla Aşağı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 15 GÜN ÖNCE KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ - Son Dakika
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