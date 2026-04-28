15'inci Uluslararası Alaçatı Ot Festivali Yüz Binlerce Kişiyi Ağırladı

28.04.2026 14:34  Güncelleme: 16:00
(İZMİR) - Alaçatı Ot Festivali, bir hafta boyunca yarışmalar, söyleşiler, gastronomi buluşmaları ve renkli etkinliklerle Çeşme'de baharın coşkusunu yaşattı.

"Köklerden Dünyaya" temasıyla bu yıl ilk kez uluslararası kimliğiyle düzenlenen 15. Alaçatı Ot Festivali, yoğun katılım ve dopdolu programıyla sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen konukları Alaçatı'nın eşsiz atmosferinde buluşturan festival, kültür, gastronomi ve doğayı bir araya getirdi."

Alaçatı sokakları festivalle canlandı

Festival süresince Alaçatı sokakları sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlenirken, kurulan stantlarda yerel üreticiler bölgenin kendine özgü otlarını, enginarını, Çeşme limonunu ve doğal ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yerel üretimin ve sürdürülebilir tarımın ön plana çıktığı festival, bu yönüyle de büyük ilgi gördü.

Şefler Meydanı uluslararası buluşmaya sahne oldu

Alaçatı Pazaryeri Camii arkasında kurulan "Şefler Meydanı"nda gerçekleştirilen uluslararası yemek yarışmaları, farklı ülkelerden şefler ile genç gastronomi öğrencilerini bir araya getirdi. Gün boyu süren yarışmalar ve atölyeler, bilgi paylaşımının yanı sıra kültürel etkileşime de katkı sundu.

Mehmet Yalçınkaya'dan gastronomiye güçlü vurgu

Festivalin öne çıkan isimlerinden Mehmet Yalçınkaya, "Sofranın Diplomasisi Gücü" başlıklı söyleşisiyle gastronominin kültürler arası etkileşimdeki rolüne dikkat çekti. Ege mutfağının özünde doğaya saygının yattığını vurgulayan Yalçınkaya, Alaçatı'nın yerel otlarının mutfağın en yalın ama en karakterli halini yansıttığını ifade etti. Festival boyunca gerçekleştirdiği paylaşımlar ve tariflerle ziyaretçilerden büyük ilgi gören Yalçınkaya, Alaçatı'nın gastronomi sahnesine uluslararası ölçekte katkı sundu.

Söyleşiler, etkinlikler ve buluşmalar büyük ilgi gördü

Festival kapsamında düzenlenen söyleşilerde edebiyat, gastronomi ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlar bir araya gelirken; yazar buluşmaları, çocuk etkinlikleri ve spor aktiviteleri her yaştan ziyaretçiye hitap etti. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programlar yoğun ilgi görürken, Alaçatı Deneyim Noktası'nda düzenlenen özel söyleşiler de festivalin dikkat çeken durakları arasında yer aldı.

Final günü de yoğun katılımla gerçekleşti

Festivalin son günü de yine yoğun bir katılımla gerçekleşti. Söyleşiler, yazar buluşmaları, çocuk etkinlikleri ve spor aktiviteleri gün boyu devam ederken, uluslararası şeflerin sahne aldığı programlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Dört gün boyunca yüz binlerce kişinin katılımıyla Alaçatı sokakları dolup taşarken, festival kentin kültürel ve gastronomik kimliğini güçlü şekilde yansıttı.

Başkan Denizli: "Uluslararası kimliğiyle gurur duyuyoruz"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, festivalin uluslararası boyutuna dikkat çekerek, "Bu yıl 15'incisini gerçekleştirdiğimiz Alaçatı Ot Festivali'ni uluslararası kimliğiyle düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Farklı ülkelerden şeflerimiz, Ege mutfağının eşsiz otlarıyla özgün tarifler hazırladı. Hem gençlerimize hem de yetişkinlerimize gastronomi alanında önemli deneyimler sunduk" dedi.

Kaynak: ANKA

Gastronomi, Güncel, Çeşme, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
