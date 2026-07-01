15 Temmuz 10. Yıl Anma Teması: İrade Bizim, Zafer Bizim - Son Dakika
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15 Temmuz 10. Yıl Anma Teması: İrade Bizim, Zafer Bizim

01.07.2026 18:29
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İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz'un 10. yılında etkinliklerin ana temasının 'İrade Bizim, Zafer Bizim' olduğunu, medya ve akademiye milli hafızayı güçlendirme görevi düştüğünü belirtti. Yurt içi ve dışında binlerce etkinlik planlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin iradesiyle akamete uğratılmasının 10. yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana temasının "İrade Bizim, Zafer Bizim" olarak belirlendiğini ifade ederek, milli hafızanın güçlendirilmesi, Türkiye'nin demokrasi zaferinin kamuoyuna doğru şekilde aktarılması için medya ve akademiye önemli bir görev düştüğünü belirtti.

İletişim Başkanı Duran, Başkanlıkta düzenlenen toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek anma etkinliklerinin stratejik yol haritasını medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle paylaştı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin iradesiyle akamete uğratılmasının 10. yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana temasının "İrade Bizim, Zafer Bizim" olarak belirlendiğini açıklayan Duran, darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin, ordunun ve güvenlik güçlerinin fedakarlığı ve kahramanlığıyla akamete uğratıldığını anımsattı.

Milletin, tarihte eşine az rastlanır bir sivil direniş ortaya koyduğunu ifade eden Duran, "Biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz." dedi.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" teması

"İrade Bizim, Zafer Bizim" temasının önemine değinen Duran, "İrade Bizim" ifadesiyle milletin geleceğini belirleme hakkının, tercihlerinin ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının vurgulandığını belirtti.

İradenin bir bilinç durumunu ifade ettiğini aktaran Duran, milletin 15 Temmuz gecesi tam da bu idrakle hareket ederek ihanet şebekesini durdurduğunu kaydetti.

"Zafer Bizim" ifadesinin ise birlik ve beraberlikle ortaya konulan mücadele iradesinin sonucunu temsil ettiğini belirten Duran, 15 Temmuz zaferinin Türkiye'nin kendi iradesiyle geleceğini inşa etme kararlılığının göstergesi olduğunu ve ülkenin ortak hafızasının en önemli kurucu unsurlarından biri haline geldiğini bildirdi.

15 Temmuz'u taşıyan üç irade

15 Temmuz'da iradenin üç ayrı düzlemde tezahür ettiğini vurgulayan Duran, bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milleti meydanlara çağırarak direnişi başlatan ve sürdüren liderlik iradesi, bu çağrıya tereddüt etmeden karşılık vererek meydanlara akın eden milletin iradesi ve devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla demokrasiyi koruma iradesi olarak sıraladı.

İletişim Başkanı Duran, anma etkinliklerini milli hafızayı tazelemek, toplumsal dayanıklılığı pekiştirmek ve Türkiye'nin demokratik dayanıklılığını ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru biçimde anlatmak için önemli bir vesile olarak gördüklerini söyledi.

81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde binlerce farklı etkinlik

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 10. yılında yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında stratejik merkezlerde binlerce farklı etkinlik düzenlenecek.

Duran, bununla ilgili yaptığı bilgilendirmede, 15 Temmuz mücadelesini anmak, anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için dijital mecraları, medyayı ve akademiyi içine alan bütüncül bir iletişim stratejisi hazırladıklarını ifade etti.

81 ilde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları" projesinin hayata geçirileceğini bildiren Duran, şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak Anma Çadırları'nın birer yaşayan hafıza merkezi olarak tasarlandığını söyledi.

Duran, çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemleri, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panolarının yer alacağını aktardı.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere ziyaretçilerin anı defterlerine duygu ve düşüncelerini yazarak anma sürecine aktif katılım sağlayacağını belirten Duran, 81 ilde nöbetler tutulacağını, sancak koşuları düzenleneceğini, konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ankara ve İstanbul'daki programlar, anma etkinliklerinin odak noktalarını oluşturacak

Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirileceğini bildiren İletişim Başkanı Duran, Gazi Meclis'te de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterisi yapılacağını belirtti.

İstanbul'da ise Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edileceğini kaydeden Duran, İstanbul'daki etkinlikler arasında 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile dron ve ışık gösterilerinin öne çıktığını ifade etti.

3D mapping, drone gösterileri ve "Sessiz Tanıklık" enstalasyonu

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında hazırlanan etkinliklerden birinin de 3D mapping ve dron gösterileri olduğunu açıkladı.

Farklı illerdeki simge yapılar üzerinde 15 Temmuz temalı projeksiyon haritalama ve ışıklı koreografi gösterileri sunulacağını belirten Duran, İstanbul Boğazı'nda senkronize ışıklı dron gösterisi yapılacağını ifade etti.

Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde 3D haritalandırma gösterileri gerçekleştirileceğini belirten Duran, Üsküdar'da hayata geçirilecek "Sessiz Tanıklık" enstalasyonunun sade ama sarsıcı bir hafıza alanı olacağını, böylelikle 253 şehidi temsilen 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı kurulacağını dile getirdi.

Milli Hafıza Projesi'ne 258 başvuru

Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı etkinlikleri kapsamında kendisini en çok etkileyen programlardan birinin Milli Hafıza Projesi olduğunu ifade etti.

Projenin, "15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz" mottosuyla düzenlendiğini belirten Burhanettin Duran, toplumsal hafızayı güçlendirecek özgün fikir ve eserlerin yer alacağı projenin kamu kurumlarının yanı sıra özel kuruluşların, şirketlerin ve şahısların katkısına da açık olduğunu kaydetti.

Duran, projeye 205'i bu ay olmak üzere toplam 258 başvuru yapıldığını, incelemeler sonucunda bu projelerden 131'inin değerlendirmeye alındığını açıkladı.

18-35 yaş aralığında 120 başvuru yapılmasının, gençlerin 15 Temmuz zaferine sahip çıktığını gösterdiğine işaret eden Duran, kamu kurumlarının projelerinin Proje Takip Sistemi üzerinden titizlikle izlendiğini ve 26 Haziran 2026 itibarıyla sisteme girilen proje sayısının 3 bin 198'e ulaştığı bilgisini verdi.

Duran, 15 Temmuz etkinliklerinin bir diğer boyutunun ise 15 Temmuz'u akademinin çalışma alanı haline getirmek olduğunu belirterek, tehdidin kaynağını, yapısını ve uluslararası ağlarını bilimsel ve akademik bir ciddiyetle analiz etmenin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Bu amaçla Ankara Üniversitesi ile işbirliği halinde "Türkiye'de Darbeler ve Demokrasi" paneli düzenleneceğini aktaran Duran, Türkiye'nin demokrasi tecrübesini ele alacak panelin çıktılarının kitaplaştırılacağını belirtti.

Duran, yurt dışında da paneller düzenleneceğini ifade ederek, Berlin, Tiran, Brüksel, Saraybosna, Cakarta, Pretorya, Lahey, Bern ve Abuja'nın panellerin yapılacağı şehirler arasında olduğunu kaydetti.

Bu panellerde 15 Temmuz gerçeğinin, demokrasiyle ilişkisinin, FETÖ'nün uluslararası terör ağının ve Türkiye'nin demokratik dayanıklılık tecrübesinin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınacağını belirten Duran, uluslararası medya mensuplarının katılacağı bir basın turu da düzenleneceğini açıkladı.

Medya, yayın ve içerik çalışmaları

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında geniş bir yayın külliyatının da hazırlandığını söyledi.

TRT'nin, "Asırlık Gece" isimli dizi ve "Memleket Tamircisi" isimli televizyon filminin yanı sıra 13 ulusal, 6 uluslararası olmak üzere toplam 19 belgesel hazırladığını belirten Duran, bu belgesellerin FETÖ'nün para ağından Yunanistan'a kaçan helikoptere kadar darbeyi ayrıntılı biçimde ele aldığını anlattı.

Direniş anlarını ve Türkiye'nin son 10 yıldaki vizyoner kazanımlarını harmanlayan "O Gece" videosunun ise izleyicide güçlü bir farkındalık oluşturacak sinematografik bir eser olduğunu dile getiren Duran, İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz'un 10. yılı için iki kitap hazırladıklarını bildirdi.

"10. Yılında 15 Temmuz Destanı: Hafıza, Direniş ve Gelecek" adlı eserin milletin destansı direnişini, hafıza bilincini ve gelecek vizyonunu canlı tutmayı amaçladığını kaydeden Duran, "Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur: 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" adlı kitabın da Türk milletinin demokrasiye ve iradesine sahip çıkışını belgelediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı işbirliğiyle hazırlanan 15 Temmuz Almanak'ının da son 10 yılda hayata geçirilen kurumsal reformları veri temelli analiz eden kalıcı bir başvuru kaynağı niteliğinde olduğunu belirten Duran, ayrıca Anadolu Ajansı'nın "15 Temmuz: O Gecenin Tanıkları-Fotoğraflar-Belgeler-İtiraflar" adlı kitap çalışması ve "ByLock Mini Belgeseli" başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

15 Temmuz hatıraları

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik "sevgi çiçeği"nden ilham alan 10. yıl rozetinin, Darphane tarafından basılacak hatıra parasının ve Anadolu Ajansı tarafından tasarlanan 106. yıl özel pulunun 15 Temmuz direnişini geleceğe taşıyacak hatıra objeleri olduğunu söyledi.

Duran, tüm etkinliklerin milletin 15 Temmuz'da gösterdiği destansı direnişi ve zaferi layıkıyla anmak amacıyla 360 derecelik bütünleşik bir iletişim stratejisiyle hazırlandığını belirterek, "Biz 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Çocuklara ve gençlere 15 Temmuz'u, gazilerin ve şehitlerin fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını anlatacaklarını vurgulayan Duran, milli hafızayla güçlü ve sarsılmaz bir bağ kurulmasını sağlayacaklarını belirtti.

Duran, o gece canı pahasına iradesine, vatanına ve devletine sahip çıkan aziz millete şükranlarını sunarak, şehitleri minnetle andı, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, 15 Temmuz, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz 10. Yıl Anma Teması: İrade Bizim, Zafer Bizim - Son Dakika

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