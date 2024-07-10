15 Temmuz'da İstanbulkart Sahipleri Ücretsiz Ulaşım Hizmetinden Yararlanacak - Son Dakika
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15 Temmuz'da İstanbulkart Sahipleri Ücretsiz Ulaşım Hizmetinden Yararlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurdu. İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan uygulama kapsamında, 15 Temmuz'da İETT otobüsleri, metrobüs, tramvay, metro, vapur ve diğer toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

10.07.2024 12:21
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam ediliyor.

15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy- Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

Daha önce de Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da İstanbulkart Sahipleri Ücretsiz Ulaşım Hizmetinden Yararlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz'da İstanbulkart Sahipleri Ücretsiz Ulaşım Hizmetinden Yararlanacak - Son Dakika
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