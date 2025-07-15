15 Temmuz Darbe Girişiminin 9. Yılı Anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Darbe Girişiminin 9. Yılı Anıldı

15.07.2025 00:01
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15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla özel bir program düzenledi.

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla "15 Temmuz özel oturumu" başlıklı program düzenlendi.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde, Gazeteci Turgay Güler'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan programda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, geçmişte halkın darbelere sessiz kaldığını söyledi.

Turunç, "Maalesef, nasıl hipnotize ettilerse bu millet kendi özgürlüğünü kısıtlayanlara, haklarını elinden alanlara itiraz etmedi. Hatta darbeyi yapanları alkışladı. Ben gençliğimi 80 darbesi döneminde yaşadım. O dönemde bu millet darbeye alkış tuttu. Oysa bu insanlar, kendi geleceklerini, özgürlüklerini, çocuklarının haklarını kendi elleriyle teslim ettiler." diye konuştu.

15 Temmuz'da yaşananların farklı olduğunu vurgulayan Turunç, "Bu kez millet darbeye boyun eğmedi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde toplumda bir bilinç, bir zihinsel uyanış oluştu. İnsanlar artık darbecilerin gerçek yüzünü gördü. O gece millet sokağa çıktı çünkü bu darbeyi yapanların bu millete, bu vatana hizmet için değil başka devletlerin, emperyal güçlerin çıkarı için hareket ettiğini fark etti." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Güler de 15 Temmuz gecesini, "Büyük bir kahramanlık destanı, büyük bir direniş. Türkiye'nin tarih sahnesindeki ilerleyişi adına bir mihenk taşı." şeklinde nitelendirdi.

Gazeteci Nedim Şener, 15 Temmuz'un Türk tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bunun laf olsun diye söylenmiş bir slogan yada ifade olmadığını söyledi.

Şener, "Tarihte ilk defa bir darbeye direnen ve bu şerefe sahip olan Türk milletini gerçekten kutluyorum. O gece iyiyle kötünün, namusluyla namussuzun, cesurla korkağın ortaya çıktığı gecedir. 15 Temmuz politize edilecek ve siyasetle açıklanacak bir durum değil. Bu Türk milletinin tamamen vatanseverlik duygusuyla ilgili bir şey." şeklinde konuştu.

Gazeteci Hasan Öztürk ise o gece din görevlilerinin ezanlarla ve selalarla milleti meydanlara çağırdığını hatırlatarak, "O gece ezanlar, selalar okundu. Din görevlilerimizden Allah razı olsun. Ancak bir şey daha oldu, Allah kalplerimize vatan sevgisini üfledi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, 15 Temmuz, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Darbe Girişiminin 9. Yılı Anıldı - Son Dakika

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