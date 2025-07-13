15 Temmuz Demokrasi Müzesi 4 yılda 350 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Müzesi 4 yılda 350 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

15 Temmuz Demokrasi Müzesi 4 yılda 350 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
13.07.2025 12:12
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin, o gece yaşananların ve vatandaşların canları pahasına tanklara direnişinin hafızalarda canlı tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi 4 yılda, 350 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin, o gece yaşananların ve vatandaşların canları pahasına tanklara direnişinin hafızalarda canlı tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi 4 yılda, 350 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz 2021'de açılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, 98 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük dijital ve tematik müzeleri arasında yer alıyor.

Kalkışmayı engelleyen birlik ruhunun ziyaretçilere yeniden hatırlatıldığı müzede, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" adıyla yer altına yapılan 8 ayrı bölüm bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan müzede, Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel materyallerle sunuluyor. Müzenin ilk kısmında ziyaretçiler, karanlık bir koridorda ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçerek darbe gecesini temsili olarak deneyimliyor.

253 şehidin anısı yaşatılıyor

"En uzun gece" salonunda 15 Temmuz'un başlangıcından bastırılmasına kadar olan süreç video projeksiyonla aktarılıyor. "Sela koridoru"ndan geçilerek ulaşılan bölümde 253 şehidin biyografisi ve fotoğrafları yer alıyor.

Cam kubbeli son salonda yer alan 23 metre uzunluğundaki yapay çınar ağacı altında, demokrasi nöbetlerini temsilen 90 silikon heykel bulunuyor. Müzede, vadi olarak adlandırılan ve Ahlat Selçuklu mezar taşlarıyla başlayan 235 metrelik yol boyunca, Türkiye'nin önemli ve büyük yatırımları rölyeflerle anlatılıyor, ziyaretçiler buradan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ulaşıyor.

Müze, çocuklara yönelik eğitim programlarından sosyal sorumluluk etkinliklerine kadar birçok farklı faaliyete de ev sahipliği yapıyor.

Müzeyi, açıldığı 2021 yılından bugüne kadar geçen sürede toplam 350 bin kişi ziyaret etti.

"Aziz milletin kahramanlığı anlatılmakta"

Müze hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, bu görevi yürütmekten gurur duyduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin doğrudan millet egemenliğini ve demokrasiyi yok etmeyi hedefleyen hain darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021'de hizmete açıldığına işaret eden Atalar, "Müzede 8 ayrı bölümden oluşan salonlarda bir yanda aziz milletin kahramanlığı, diğer tarafta da demokrasiye ve millet egemenliğine vurulmaya çalışılan darbe anlatılmakta." diye konuştu.

Atalar, 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihindeki yerini de değerlendirerek, "15 Temmuz'u daha engin, daha derin fikirlerle özetleyebiliriz. Türk demokrasi tarihi içerisinde 1960, 1971, 1980, 28 Şubat 1997, 2007 darbelerinde ve muhtıralarında ortaya konulan adaletsizlik ve hukuksuzlukların cevabı niteliğindedir 15 Temmuz." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz, var olduğumuz günden bu vakte kadar aziz milletin baskıya, zorbalığa boyun eğmeyeceğinin resmi kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunan Atalar, şunları kaydetti:

"Malumunuz, biz burada bir yanda aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin o gün, o gece yaşadığı kahramanlığı anlatırken diğer tarafta da aslında ihanetin belgesini ortaya koymaktayız. Bu bağlamda ziyaretçilerimizden oldukça olumlu ve duygusal bir dönüşler alıyoruz. Müzede 253 şehidin ve gazilerin yaşam hikayeleri işlendi. 15 Temmuz bu yüzden aslında milletin, sözün ve iradenin millete ait olduğu, egemenliğin millete ait olduğunun bir resmi kanıtı."

Müze, farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor

Atalar, geçen yıl temmuz ayı ile bu temmuz ayı arasında 60 farklı türde gerçekleştirilen etkinliklerin, Türk milletinin nezdinde yer bulan, gönlüne dokunabilecek etkinlikler olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Örneğin bir yardımlaşma kampanyası, örneğin bir sosyal sorumluluk projesi ya da çocuklarımızın küçük yaşta eğitimi üzerine kurgulanmış eğitim programlarından oluşmakta. Bununla birlikte şehitleri anma günlerimiz ya da bir aşure günümüz ya da sosyal sorumluluk projesi olarak sevgi evlerinde devletimizce misafir edilen çocuklarımızın burada mutlu ve eğlenceli bir vakit geçirmesine yönelik etkinliklerimiz söz konusu."

Bu yılki yıl dönümü programının 14 Temmuz'da düzenleneceğini belirten Atalar, "Bu programda gerek kahramanlık türküleri, 'Zaferin Adı Türkiye' isimli bir tiyatro gösterimi, kahramanlık şiirleri ve dinletilerden, mehter bölüğü gösteriminden oluşan bir dizi etkinlik ziyaretçilerimizi bekliyor olacak." bilgisini verdi.

Ziyaretçilerine dijital anlatım ve tematik kurgu eşliğinde 15 Temmuz gecesini aktaran, eğitim programları ve sosyal etkinliklerle hafızaya katkı sunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün 09.00-17.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Etkinlikler, Demokrasi, 15 Temmuz, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Müzesi 4 yılda 350 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

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