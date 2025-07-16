15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sakarya'da Anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sakarya'da Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sakarya\'da Anıldı
16.07.2025 01:29
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sakarya Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sakarya Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Demokrasi Meydanındaki program, tüm şehitler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Geçmiş tarihi başarılarla doldurulmuş bir milletin bundan 9 yıl önce yeniden ayağa kalktığı milletin, bayrağına, ezanına kurulmuş olan bir pusunun, hain darbe girişiminin seneidevriyesi. Bugün 9 yıl önce bombalarla, uçaklarla dizginlemeye çalıştıkları bu milletin yeniden sadece imanıyla, bayrağa sadakatiyle tanklara dur deyip, tarih yazdığı bir gün. Bizler, 15 Temmuz akşamı hayatımıza devam ederken, normal işlerimize bakarken bir anda ortalıkta bu devletin içine sızmış bir grup hain, milleti bölmeye çalıştı. Bugün de hep beraber 15 Temmuz'u anma ve bir daha yaşanmaması için bir ve beraber olmak zorundayız. Vatandaşlarımız, gözünü kırpmadan tankın önüne atladı. Bu cesareti başka bir millet gösteremez. O gece millet sokaklara inmemiş olsaydı ya Suriye, ya Irak ya da Libya olurduk" dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "15 Temmuz darbe girişiminin seneidevriyesinde yine meydanlarda bir ve beraberiz. Bu karanlık geçenin seneidevriyesinde şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah'ta rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizi yürekten kutluyorum. O karanlık gecede sokaklara çıkarak, meydanları doldurarak bir taraftan hüznü yaşarken bir taraftan milletin şahlanışı görüp gururunu yaşamayı gördük" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı hitap, meydandaki dev ekrandan vatandaşlara dinletildi. Program, milli birlik ve beraberlik temalı türkülerle devam ederken, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan kısa film izletildi. Film sırasında birçok vatandaş duygusal anlar yaşadı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, saat 00.13'te Sakarya başta olmak üzere ülke genelindeki tüm camilerden aynı anda okunan selalarla sona erdi.

Kaynak: DHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Sakarya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sakarya'da Anıldı - Son Dakika

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