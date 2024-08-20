15 Temmuz Derneği, şehit Piyade Astsubay Çavuş\'un vasiyetini yerine getirdi

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15 Temmuz Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un "Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması" vasiyetini Tanzanya'da yerine getirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Horoz'un, şehit olmadan 3 gün önce çekilen videoda, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açılmasını istediği hatırlatıldı.

Bunun üzerine Horoz'un vasiyetini yerine getirmek isteyen 15 Temmuz Derneğinin de Tanzanya Zanzibar Pemba Adası'nda suya erişimi olmayan Michungwani köyüne su kuyusu açtığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit Mehmet Ali Horoz'un, yalnızca vatanı için değil insanlık için de yüreği büyük bir kahraman olduğunu belirterek, "Onun bu yüce gönüllü vasiyetini yerine getirmek bizim için bir onurdu. Tanzanya'da açtığımız bu su kuyusu, hem onun aziz hatırasını yaşatacak hem de ihtiyaç sahibi insanlara umut olacak. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, 21 Haziran'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olmuştu.