15 Temmuz Derneği, YEE işbirliğiyle Brüksel'de "15 Temmuz" paneli düzenledi - Son Dakika
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15 Temmuz Derneği, YEE işbirliğiyle Brüksel'de "15 Temmuz" paneli düzenledi

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. Panelde, FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş ve FETÖ'nün yurtdışındaki faaliyetleri konuşuldu. Panelin sonunda Büyükelçi Uysal'a hediye takdim edildi.

31.07.2024 08:58
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15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi.

15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç moderatör, şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu konuşmacı olarak katıldı.

Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal panelin açılışında yaptığı konuşmada "Fettullahçı Terör Örgütü'nün kanlı darbe girişimi milletimizin kararlı duruşu sayesinde akamete uğratıldı. Demokrasimizin maruz kaldığı hain teşebbüsün planlayıcıları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımızın ve milletimizin demokrasiyi koruma yönündeki ortak azmi neticesinde başarısız oldular." dedi.

FETÖ yapılanmasının yurtdışında farklı oluşumlar ve isimler altında casusluk örgütü olarak etkinliğini sürdürdüğüne dikkati çeken Uysal, Türkiye karşıtı faaliyetlerini gizlemek için dernek, okul, sivil toplum kuruluşu, ticarethaneleri paravan olarak kullandığını kaydetti.

Uysal, "Belçika dahil olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz, ülkemizin haklı ve meşru mücadelesinde daha fazla dayanışma ve işbirliği göstermeleridir." diye konuştu.

FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkeler için de tehdit arz ettiğini belirten Uysal, "8 yıllık sürenin sonunda daima ileriye bakan kendilerini manevi ve pozitif değerler bakımından kendilerini yetiştirmiş kuşaklarla yolumuza devam edeceğiz. Bu zaten ülkemizin gücüdür." değerlendirmesini yaptı.

YEE Belçika Koordinatörü Bekir Aydın, gençlere "15 Temmuz bilinci" aşılamanın önemine atıfta bulunarak, özellikle medya ve kültür sanat camiasına büyük iş düştüğünü, sivil toplumun da kamuoyu oluşturarak FETÖ'nün terör örgütü olarak tanınması için çaba sarf etmesi gerektiği mesajını verdi.

"Bunların önünü alabilmenin tek yolu, kendimizi iyi anlatabilmemiz"

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Geçilmez" başlıklı kısa filmin gösteriminin ardından söz alan moderatör Oruç, yaraların kabuk bağladığı, olanlara daha sağduyulu ve soğukkanlı bakılmaya başlandığı bu dönemde dahi 15 Temmuz'un anlam ve öneminden uzaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Oruç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldüğünde örgütün zayıflayacağı düşüncesinin bir yanılsama olduğuna değinerek, bu zihniyetle yetişen çocukların Türkiye için tehdit oluşturmaya devam edecek bir diasporaya dönüşeceğinin altını çizdi.

Birçoğu kapatılsa da yurtdışında halen aktif okulların ABD'de, Afrika'da "Türkiye'ye düşman yabancılar" yetiştirdiğini, bu kişilerin Türkiye aleyhtarı düşüncelerle siyasete girme, bürokrasiye sızma ihtimallerinin bulunduğunu söyledi.

Oruç, "Bunların önünü alabilmenin tek yolu, kendimizi iyi anlatabilmemiz." ifadesini kullanarak, sinema yapımcılarının o gece yaşananları insan hikayeleri üzerinden anlatması gerektiğine dikkati çekti.

Şehit Murat Mertel'in eşi Semra Mertel de İstanbul'daki Türk Telekom binası yakınında yaşadıklarını, o gece binaya el koyulmaya çalışıldığı sırada eşinin abdest alıp, ailesiyle helalleşerek evden çıktığını anlattı.

Mertel, "Cebindeki son parayı bana vererek, evden tekbirlerle coşkulu bir şekilde çıkmıştı. Dışarıdan kurşun sesleri geliyordu ama onlardan birinin eşimin sebebi olduğunu bilemezdim." ifadelerini kullandı.

"Vatan sevgisi imandan gelir. Çok yürekli bir insandı. Öyle yaşadı ve öyle de öldü eşim." diyen 3 çocuk annesi Mertel, eşiyle gurur duyduğunu kaydetti.

Şehit Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Naiboğlu da, Mertel ile aynı semtte yaşadıklarını ve eşlerinin çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi.

Eşinin her ortamda şehadetten bahsettiğini belirten Mertel, ailesiyle yazlıktayken 14 Temmuz günü işleri nedeniyle İstanbul'a gittiğini ve Türk Telekom dolayında vurulduğunu aktardı.

Mertel, öğretmen olarak FETÖ ile mücadelenin öncelikle eğitim alanında yapılması gerektiğini düşündüğüne işaret etti.

Belçikalı Türk toplumundan panele katılan çok sayıda dinleyici de 15 Temmuz gecesinin kendileri için de zor geçtiğini, vatandaşların büyükelçilik önünde nöbet tuttuğunu anlattı.

Panelin sonunda Oruç, 15 Temmuz Derneği adına Büyükelçi Uysal'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Derneği, YEE işbirliğiyle Brüksel'de '15 Temmuz' paneli düzenledi - Son Dakika

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