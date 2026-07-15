15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli Açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli Açıldı

15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli Açıldı
15.07.2026 12:32
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Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz'un 10. yılı için 'İrade Bizim, Zafer Bizim' zaman tünelini açtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tüneli ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, ses, ışık ve yeni teknolojilerle hayata geçirilen dijital zaman tüneli, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda beğeniye sunuldu.

15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin zaferine uzanan sürecin ziyaretçilere aktarıldığı zaman tünelinde, Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisi ve teknoloji alanında kaydettiği gelişmeler de gözler önüne seriliyor.

Ziyaretçilerden Hüseyin Yıldırım, dijital zaman tünelinde darbe girişimi gecesini adeta tekrar yaşadıklarını dile getirdi.

Yıldırım, "Bu millete karşı yapılan darbede, milletin gösterdiği kahramanca savunmayı burada tekrar yaşamak bizi duygulandırdı. Bu millet hiçbir zaman, kimseye bu konuda müsaade etmeyecektir bundan kesinlikle eminim. Biz de onlardan biriyiz, vatanımız için canımızı zaten seve seve veririz. Büyük insanlarımızın hepsi bu işi yaptı, biz de yaparız. O gün sokağa çıkan, canlarını feda eden insanlara hayran oldum. O insanların içinde olmak isterdim." diye konuştu.

Zihnet Yıldırım ise çok duygulandığını ve milletiyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Böyle bir şey bir daha gelmesin başımıza inşallah. Gerçekten daha da gelişiyor ülkemiz, ileriye gidiyor. Daha da güçlenecek." dedi.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tüneli, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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