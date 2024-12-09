15 Temmuz Gazisi Bayar Toprağa Verildi

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Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 15 Temmuz gazisi Hasan Hüseyin Bayar'ın (53) cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara'daki evinde yaşamını yitiren Bayar'ın cenazesi, memleketi Çerkeş ilçesine bağlı Bayındır köyüne getirildi.

İlçe müftüsü Safi Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bayar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Bayar'ın yakınlarının yanı sıra, Garnizon Komutan Vekili Albay Yavuz Çörekçi, Çerkeş Kaymakam Vekili ve Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.