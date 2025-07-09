15 Temmuz Gazisi Bünyamin Kozan Balkonundan Düştü - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi Bünyamin Kozan Balkonundan Düştü

15 Temmuz Gazisi Bünyamin Kozan Balkonundan Düştü
09.07.2025 12:59
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15 Temmuz gazisi Bünyamin Kozan, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi toprağa verildi.

BEYOĞLU'nda 15 Temmuz Gazisi Bünyamin Kozan, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kozan'ın cenazesi, Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, 7 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Şahkulu Mahallesi Müellif Sokak'ta meydana geldi. Babası ve kardeşi ile birlikte yaşayan 15 Temmuz Gazisi Bünyamin Kozan, 5'inci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Kozan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Kozan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Kozan'ın ailesi, cenazeyi teslim aldı. 15 Temmuz Gazisi Bünyamin Kozan'ın cenazesi, Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

15 TEMMUZ'A AZ KALA BÖYLE BİR DURUM BİZİ ÇOK ÜZDÜ

Kozan'ın amcasının oğlu Zeynel Yılmaz, " Beyoğlu'nda 5'inci katta balkona çıktığında düşmüş. Olay dün akşam 18.00- 18.30 gibi olmuş. Bize telefon geldiğinde hemen çıktık. Ben aradığımda ambulansta kalp müdahalesi yapıldığı söylendi. 19.00 gibi Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürdüler. Biz oraya 19.10'da vardık. 10 dakika sonra doktorlar çıkarak, hastayı kaybettiklerini söyledi. Düştükten sonra kalp krizinden öldüğü söylendi. Ama düşer düşmez ölmüştü. Doktorlar bize, 'Hastaneye geldiğinde de kalbi çalışmıyordu' dediler. Babasıyla beraberdi. Kardeşi de işteydi. Annesi de 3 sene önce vefat etti. Babası, 'Benim yanımdan geçtikten 3-5 dakika sonra bir ses duydum. Dışarı çıktığımda düşmüştü' diyor. Sessiz, sakin bir çocuktu. Millete yardım eden bir çocuktu. Kimseye zararı olmayan bir gençti. Evlenmemişti, 35 yaşındaydı. Vatanı, milleti seven bir gençti. Zaten o uğurda 15 Temmuz'da ilk çıkanlardan ve bacağından vurulanlardan. 15 Temmuz gazisi olarak da böyle bir durum karşısında daha çok üzüldük. 15 Temmuz'a az kala böyle bir durum bizi çok üzdü. Kendisi de törenlere katılıyordu. Böyle bir olay gerçekten bizi ve ailesini çok üzdü" dedi.

'VATAN SEVGİSİ ÇOK YÜKSEKTİ'

Amcası Selami Kozan, "Kıymetli, çok değerliydi ama maalesef bir kaza sonucu kaybettik. Bizim için çok değerliydi. Çok iyi çocuktu. Allah rahmet eylesin diyorum. Çok üzgünüm. Vatan sevgisi tabii ki en önemlisi. Zaten 15 Temmuz'da da Taksim'e tek başına çıkmış bir çocuk. Vatan sevgisi çok yüksekti. Hala devam eder. Hatta güneydoğuda askerlik yapmak için de müracaat bile etmişti" dedi.

'15 TEMMUZ'DA SOKAKLARDAYDI'

Yengesi Sevdiye Karasu, "Çok iyi insandı. İçine kapanıktı. Kimseyle bir şeyini paylaşmıyordu. Ne yaptı ne etti bilmiyoruz. Hiç konuşamadık. 15 Temmuz'da devamlı sokaklardaydı. Tam 15 Temmuz'un senesine denk geldi. Allah mekanını cennet eylesin. Gerçekten çok üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. Bir de 15 Temmuz'a yakın bir zamana denk gelmesi. Allah rahmet eylesin. Başka hiçbir şey diyemiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Gazisi Bünyamin Kozan Balkonundan Düştü - Son Dakika

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