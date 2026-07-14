15 Temmuz gazisi: Devletimizi hainlerden kurtardık

15 TEMMUZ 2016'da darbe girişimi önlemek için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önüne gelen ve burada darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu bacağı kopan gazi Ertan Öztürk (44), "Bize şehitlik nasip olmadı ama gazilik nasip oldu. Bu sayede devletimiz ve milletimizi FETÖ'cü hainlerden kurtardık" dedi.

3 çocuk babası marangoz Ertan Öztürk, 15 Temmuz darbe girişiminde, vatanını savunmak için gittiği Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde saldırı sonucu ağır yaralanıp gazi oldu. Şu an Gazi Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Öztürk, tatil için geldiği memleketi Aksaray'da, o gece yaşananları anlattı.

'ASKER SÜREKLİ SİVİL HALKA ATEŞ EDİYORDU'

Ertan Öztürk, "Darbe gecesi, olaylar başladığında yeğenimin düğünündeydim. O akşam bir anda uçaklar uçmaya, tanklar kışlasından çıkmaya başladı. Bizler ne oluyor derken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Herkesi sokaklara ve havalimanlarına davet ediyorum' demesi sonrası düğündeki yakınlarımızla beraber sokaklara çıktık. Bizim amacımız, Külliye'ye gitmekti. Fakat yollar kapalı olduğu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Orada durum çok vahimdi. Askerler sürekli sivil halka ateş ediyordu. Uçak ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladı. Oradaki görevliler bize yardımcı olmamızı söylediler. Biz de darbeci askerleri engellemek için elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Sivil halkı tarayınca benim sağ bacağım koptu ve ağır yaralandım. Beni oradan hastaneye götürdüler. Uzun süre tedavi gördüm. Ondan sonra ise malulün emekli oldum. Şu anda Gazi Üniversitesi'nde memur olarak çalıyorum. Bu darbeyi engellememizdeki en büyük sebep; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, cesareti ve fedakarlığı sayesinde FETÖ'cü teröristleri engelledik. Bunu tüm halkımız ve vatandaşlarımızla yaptık. Bize şehitlik nasip olmadı ama gazilik nasip oldu. Bu sayede devletimiz ve milletimizi FETÖ'cü hainlerden kurtardık" dedi.

'KUTLU BİR GÖREV UĞRUNA YARALANDIM'

Yaralı olduğu bacağından halen tedavisinin devam ettiğini belirten Öztürk, "Kopan bacağım tekrardan yerine dikildi. Beni makineli tüfekle taramışlar. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için gidiyorum. Her zaman halime şükrediyorum. Kutlu bir görev uğruna yaralandım. Mücadele ettik, devletimizi ve milletimizi FETÖ'cü hainleri bırakmadık. Bu yüzden çok mutluyum. Allah'ım da bize gazilik nasip etti. Onurlu bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum" diye konuştu.