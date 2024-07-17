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??????? 15 Temmuz Derneği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde "15 Temmuz: Köprünün Şehitleri Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatarak, Erol Olçok'la olan anılarına değindi.

Ünal, "15 Temmuz her birimiz için farklı acıları, farklı yıkımları, sevinçleri barındırıyor. ve o gece 10.30'da beni aradı, 'Hocam Ankara'da ne oldu?" dedi. Dedim 'Darbe oldu.' Sonra sanırım 23.45'ti, 'Hocam ben çıkıyorum.' diye aradı. Sonra Cevat Bey beni aradı, 'Hocam abime ulaşamıyoruz.' dedi. Ben tabii hiç böyle bir şey beklemiyorum. Bu arada Recep Akdağ Bey'le konuştuk. Bütün hastaneleri taradıktan sonra Erol abiyi buldu. Ama tabii bunu Cevat Bey'e söylemek benim için çok acıydı. İlk Cevat Bey'e ben verdim haberi ama yerde miydim gökte miydim hiç hatırlamıyorum." diye konuştu.

Erol Olçok'la 11 Temmuz'da bir gün boyunca beraber olduklarını ifade eden Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Gece de beraberdik. Benimle oturdu, gelmişi, geçmişi, her şeyi konuştu. Benimle helalleşti. Ayağa kalktı, ellerini böyle tuttu ve dedi ki 'Hocam ben şehit olacağım.' Ben de gülerek dedim ki 'Abi sen nasıl şehit olacaksın, bu yaştan sonra askere de gidemezsin.' Güldük karşılıklı. Tekrar şehit olacağını söyledi. Erol Bey şehit olacağını biliyordu, adeta içine doğmuştu. Erol Bey hepimize çok şey öğretti. Biz Erol Bey'den nasıl sevileceğini öğrendik. Yani bir insan nasıl sevilir, bir insan nasıl olur, hem yaşamıyla hem de ölümüyle bunu bize öğretti. Bir insan nasıl yaşar ve nasıl ölür? Şehadeti de çok ihtişamlıydı. Yani kesinlikle Erol Bey yaşadığı gibi öldü."

"Erol abimi saatlerce anlatabilirim"

Erol Olçok'un kardeşi ve Arter Reklam Ajansı Başkanı Cevat Olçok da ağabeyiyle olan anılarını anlattı.

15 Temmuz'un bir darbe girişimi olduğunu vurgulayan Cevat Olçok, "15 Temmuz, bir ülkeyi parçalama çalışması, bağımsızlığımızın elden gitmesi için FETÖ'cülerin organize ettiği bir darbe teşebbüsü. Bunun altını net bir şekilde çizmek lazım." dedi.

Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan her soykırım yeniden tekrarlanır." sözünü hatırlatan Olçok, " Türkiye'nin tarihinde bu darbeler sürekli tekrarlanıyor. Belki de unuttuğumuz, gerekli önlemleri ve tedbirleri almadığımız için. Ben 1980 darbesini birebir yaşadım. Çocuktum ama iliklerime kadar hissettim. 28 Şubat'ı yaşadım, 27 Nisan'ı yaşadım, arkasından da 15 Temmuz darbe girişimini gördük." diye konuştu.

"Erol abimi saatlerce anlatabilirim." diyen Olçok, bugün burada bağımsız bir şekilde bu hava teneffüs ediliyorsa, 252 şehidi, gazileri ve sokağa inen kahraman halkı unutmamak gerektiğine dikkati çekti.

Cevat Olçok, "Onlara huzurlarınızda tekrar çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmek isterim. Çünkü O, insanların sokağa çıkmasını, meydanlara inmesini istedi ve her şeyi göze alarak İstanbul Havaalanı'na indi, halkıyla beraber oldu." dedi.

Burasının Hafıza Müzesi ve ağabeyi ile yeğeninin şehit edildiği yer olduğunu hatırlatan Cevat Olçok, "Sevdiklerinizi, abinizi, yeğeninizi böyle bir olayda kaybederseniz, şehit verirseniz, bunun acısı hiç dinmiyor. Tesellimiz şu; Erol abimin, Abdullah Tayyip'in, bu 252 şehidin, gazilerin ve halkın sayesinde özgürlüğümüzü kaybetmedik. Onların sayesinde özgür bir şekilde yaşıyoruz. Onlar bizim inancımıza göre şehadet makamına ulaştılar. Bu da bizim tesellimiz." ifadelerini kullandı.

Cevat Olçok, 15 Temmuz gibi bir olayın bir daha bu ülkede yaşanmamasını istediğini dile getirerek, "Allah bir daha bu devlete, bu millete darbe girişimi, darbeler yaşatmasın. Devletimizle milletimiz ilelebet payidar olsun." dedi.

Panelde Fatih Aşık, Gökhan Yücel ve Ertuğrul Fındık da Erol Olçok'la ilgili anılarını anlattı.