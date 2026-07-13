15 Temmuz Şehidi Akif Altay\'ın Kabri Ziyaret Edildi

BURDUR'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın kabri ziyaret edildi. Altay'ın kızı Aslı Altay Keçe, "15 Temmuz'da bütün duyguları aynı anda yaşıyoruz. 10'uncu yıl doldu. Hiç geçmeyecek gibiydi. Vatan sağ olsun" dedi.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri, ilk olarak Çeltikçi ilçesi Güvenli köyünde, 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Akif Altay ve İç Güvenlik Şehidi Jandarma Komanda Er Ali Yıldırım'ın kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı. Programa Şehit Akif Altay'ın eşi, çocukları ve torunları ile Şehit Ali Yıldırım'ın ailesi de katıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

'HER AN KALBİMİZDE'

Şehit Akif Altay'ın kızı Aslı Altay Keçe, "Sadece 15 Temmuz'da değil her an kalbimizde babamız. 15 Temmuz'da biraz daha gururunu, üzüntüsünü, şehitliğin sevincini, bütün duyguları aynı anda yaşıyoruz. 10'uncu yıl doldu. Hiç geçmeyecek gibiydi. 'Vatan sağ olsun' demekten başka söyleyecek hiçbir şey kalmıyor. Vatan sağ olsun, babamla birlikte bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Özel Harekat Polisi Akif Altay, darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.