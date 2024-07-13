15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt'un Ailesi Gurur ve Acıyı Bir Arada Yaşıyor - Son Dakika
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15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt'un Ailesi Gurur ve Acıyı Bir Arada Yaşıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Fuat Bozkurt'un ailesi, olayın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen evladının acısını hala hissediyor. Şehidin annesi Sebahat Bozkurt, oğlunun özleminin büyüdüğünü ve yine şehit olmasının gururunu yaşadığını belirtti. Ağabeyi Fatih Bozkurt ise kardeşini kaybetmenin acısını halen yüreklerinde hissettiklerini ve FETÖ'cülerin cezasını Allah'a bıraktıklarını söyledi.

13.07.2024 11:24
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen 31 yaşındaki Fuat Bozkurt'un ailesi, gurur ve acıyı bir arada yaşıyor.

Ankara'da özel şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken Kızılay'da darbe girişimi gecesi şehit düşen Fuat Bozkurt'un ailesi, olayın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen evladının acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissediyor.

Şehidin annesi Sebahat Bozkurt, AA muhabirine, aradan geçen yıllarda oğlunun özleminin içinde dağ gibi büyüdüğünü belirterek, "Yediği, içtiği, giydiği elbiseleri... Her şeyden özlem duyuyorum. Ne mutlu ki yine şehit. Türkiye'mizi kurtardılar. Binlerce şükür olsun. Özlemim büyük." dedi.

Evladını kaybetmenin çok zor olduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Oğlum şehit olduğu için çok rahatım. Binlerce şükür olsun şehittir, arkasında düşman bırakmadı. Oğlumla son konuşmamızda 'Anne işten geldim, çok yorgunum, yatacağım ama dışarıda darbe var.' dedi. Ben de 'Aman oğlum dikkatli ol.' dedim ve aceleyle kapattı telefonu. Oysa ki arkadaşlarına 'Hadi abdest alalım, belki şehit oluruz.' diyerek dışarı çıkmış. Kurban olduğum Allah ona nasip etti. Abdestini alıp çıkıyor, ne mutlu. Ne mutlu ki öyle evladım varmış, binlerce şükür olsun."

Oğlu olmadan 8 yılı geçtiğini belirten anne Bozkurt, "O FETÖ var ya Allah belasını versin. Güzel Mevla'm bizden güzelini bilir de onlar sabretsin de dursunlar, beklesinler öbür dünyayı, onlar daha ne görecek? Allah belalarını versin hepsinin de. O kurşun yağdıranların da FETÖ'nün de hepsinin de belasını versin. İçimiz hırs dolu, yapacak bir şey yok. Düşman içimizdeymiş ama bilmedik." diye konuştu.

Evinin bir odası oğlunun eşyalarıyla dolu

Evindeki bir odanın köşesini oğlunun fotoğrafları ve kişisel eşyalarıyla donattıklarını anlatan Bozkurt, "Odaya girip dua ediyorum. Orada her şey canlanıyor. Cezvesini son gittiğinde aldı, ona bakıp duruyorum. 'Ailem' derdi başka bir şey demezdi." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, yetkililerin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, ziyaretlerine gelen herkese teşekkür etti.

Şehidin ağabeyi Fatih Bozkurt da kardeşini kaybetmenin acısını halen yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "İnşallah cennette buluşuruz. Evimizdeki bir odayı kardeşimin eşyalarıyla donattık. Burada günümüzü geçirip namaz kılıyoruz. Allah devletimizden razı olsun, 8 yıl boyunca bizi yalnız bırakmadılar. Her konuda yanımızdalar. (FETÖ'cüler) Onların cezasını Allah'a bıraktık, havale ettim. Allah en güzelini bilir. Bizden beter olsunlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt'un Ailesi Gurur ve Acıyı Bir Arada Yaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt'un Ailesi Gurur ve Acıyı Bir Arada Yaşıyor - Son Dakika
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