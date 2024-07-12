15 Temmuz şehidi Velid Bekdaş, kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15 Temmuz şehidi Velid Bekdaş, kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.

12.07.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Bekdaş'ın kabrinde Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu.

İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz'ın okuduğu duaların ardından şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hafızalardan silinmediğini belirtti.

Kaymakam Özdemir, "15 Temmuz 2016'da devletimizin bekasına, milletimizin refahına karşı bir kalkışma girişiminde bulunuldu. Kabirlerini ziyaret ettiğimiz aziz şehitlerimiz, kıymetli gazilerimiz, aziz milletimiz sayesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi. Onların sayesinde devletimiz, milletimiz huzur içerisinde. Aziz şehitlerimizi her daim olduğu gibi bu özel günlerde de rahmetle, minnetle yad edeceğiz, onların bu kahramanlık destanını çocuklarımıza anlatacağız. Rabb'im bir daha o günü ülkemize, milletimize göstermesin. Şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, kurum müdürleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Özel Harekat Daire Başkanlığı, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Gölbaşı, Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Velid Bekdaş, kabri başında anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 İzmir’de kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi İzmir'de kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 16:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz şehidi Velid Bekdaş, kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement