15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 sürücünün yumruklu kavgası kamerada

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi şoförü ile otomobil sürücüsünün yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki ticari taksi şoförü ile otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle köprüde araçlarını durduran 2 sürücü kavgaya tutuştu.
Karşılıklı yumruklaşmaların yaşandığı kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.
Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki iki sürücünün yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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