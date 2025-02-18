15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası

Geniş Video İzle

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında İETT otobüsünde meydana gelen arıza, trafik yoğunluğuna neden oldu.

18.02.2025 01:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında İETT otobüsünde meydana gelen arıza, trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafik yoğunluğunun köprünün Avrupa yakası girişine kadar uzadığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde Avrupa Anadolu istikametinde, Anadolu Yakası çıkışında bir İETT otobüsünde arıza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler bozulan otobüse müdahale ederken oluşan trafik yoğunluğunun köprünün Avrupa Yakası girişine kadar uzadığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Anadolu Yakası, 15 Temmuz, İstanbul, Güncel, Ulaşım, trafik, Olay, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası - Son Dakika


21:41 Halkı böyle zehirliyorlar Dönerciden mide bulandıran hareket Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:48 Ece Seçkin’den kar tatilinde yorganla cesur pozlar Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
09:37 Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi
09:32 Galatasaray Icardi’nin sözleşmesi askıya aldı Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 22:27:03. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.