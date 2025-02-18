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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında İETT otobüsünde meydana gelen arıza, trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafik yoğunluğunun köprünün Avrupa yakası girişine kadar uzadığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde Avrupa Anadolu istikametinde, Anadolu Yakası çıkışında bir İETT otobüsünde arıza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler bozulan otobüse müdahale ederken oluşan trafik yoğunluğunun köprünün Avrupa Yakası girişine kadar uzadığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.