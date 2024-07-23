15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde metrobüs ile motosikletin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na seyreden motosiklet, D-100 kara yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde aynı yönde ilerleyen metrobüs ile çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun sağ şeridi bir süre trafiğe kapatılırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Metrobüs-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika