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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Otomobil Yangını: Trafikte Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Otomobil Yangını: Trafikte Yoğunluk Oluştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobilde çıkan yangın söndürülürken trafikte yoğunluk oluştu. Yangın tüpüyle müdahale eden sürücü ve diğer sürücülerin yardımıyla alevler kontrol altına alınamadı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra trafik akışı normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde Otomobil Yangını: Trafikte Yoğunluk Oluştu
05.01.2024 - 20:20,
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobilde çıkan yangın söndürülürken trafikte yoğunluk oluştu.

Köprüde Ankara istikametine ilerleyen araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çektikten sonra yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Diğer sürücüler de yardıma koştu ancak alevler kısa sürede otomobili sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

Trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

Polisin incelemelerini tamamlaması ve büyük çapta hasar oluşan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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