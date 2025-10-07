15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yangın: Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yangın: Otomobil Alev Alev Yandı

07.10.2025 06:49
Üsküdar'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücünün aracı kenara çekmesiyle alevler söndürüldü ve olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangın sonrası trafikte kısa süreli bir aksama oldu.

Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle köprüde trafik oluşurken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NFV 646 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Sürücü hemen aracını kenara çekerek kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. Köprüde görevli trafik polisleri de herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri sürücünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Sabah saatleri olması nedeniyle kısa süreli trafik oluşurken, yanan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araç geçişine açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

