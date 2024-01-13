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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3 ayrı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3 ayrı zincirleme kaza: 3 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen 3 ayrı zincirleme kazada 10 araç karıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken köprü bir saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kazalar sonucunda köprüde trafik yoğunluğu yaşandı ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

13.01.2024 - 08:11,
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 ayrı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken köprü, çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen sürücü C.A'nın hakimiyetindeki 34 CVG 730 plakalı otomobil, N.B.'nin kullandığı 34 TFN 05 plakalı taksiyle çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen ve kaza nedeniyle oluşan trafikte yavaşlayan 3 aracın daha zincirleme kazaya karışmasıyla 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan takside sıkışan şoför N.B., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı.

KARŞI ŞERİTTE 2 AYRI KAZA DAHA

Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında, karşı istikamette yavaşlayan trafikte ilerleyen taksiye, arkadan gelen minibüs çarptı. Ekipler, bu kazaya müdahale ederken aynı şeritte yaklaşık 30 metre mesafede başka bir kaza daha oldu. Burada da 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazalarda 1 kişi yaralanırken olay yerine takviye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KÖPRÜ, BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Meydana gelen 3 ayrı kaza nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından köprü kademeli olarak trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 3 ayrı zincirleme kaza: 3 yaralı
Kaynak: DHA
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