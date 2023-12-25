Elektrikli skuterle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtiği belirlenen kişiye 1387 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 23 Aralık'ta elektrikli skuterle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin kimliğini belirlediği kişi, aynı gün elektrikli skuterle Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçerken köprü çıkışında seyir halindeyken yakalandı.
Skuter sürücüsü O.P'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 1387 lira para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden skuterle geçen kişiye para cezası - Son Dakika