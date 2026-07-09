15 Temmuz'un 10. yılında 253 şehit anısına kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay öncülüğünde, 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla "253 Şehit Anısına Kan Bağışı" kampanyası başlatıldı.

Üsküdar Kan Merkezi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve dernek temsilcileri kan bağışında bulundu.

Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, kan bağışı kampanyasını 15 Temmuz'un 10. yıl anma etkinlikleri kapsamında başlattıklarını belirtti.

Turunç, kampanyanın İstanbul'un tüm ilçeleriyle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yürütüleceğini kaydederek, "Eminim ki halkımız çok yoğun ilgi gösterecek. 15 Temmuz'u hatırladıklarında canını vermek pahasına meydanlara çıkan insanlar yine orada şehit, gazi olurken kanları dökülmüştü. Bu kez halkımızın kanları bu bağışa katılmasıyla ihtiyacı olan insanlara Kızılay tarafından ulaştırılacak ve onların hayatlarına dokunmuş olacağız." dedi.

Kan bağışının hem insani hem de manevi yönü bulunduğunu ifade eden Turunç "Kan bağışı, bizim inancımıza ve kültürümüze göre insanların mutluluğuna, sağlığına, huzuruna, özgürlüğüne yönelik bir anlam ifade eder. Bunun kültürümüze göre hem dünyada iyilik hem de ahirette Allah rızası adına bir karşılığı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem de kan bağışının acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, İstanbul'un bu konuda örnek bir duyarlılık sergilediğini söyledi.

15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını dile getiren Kösem, "15 Temmuz gecesinde canını hiçe sayarak bir milletin iradesine sahip çıkmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sokaklara çıkan şehitlerimiz, bu kampanyayı sonuna kadar hak ediyor." dedi.

Kampanya kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerlere karşı mücadele ederken şehit düşen Mustafa Koçak'ın eşi Zübeyde Koçak ve oğlu Özcan Koçak da kan bağışında bulundu.