15 Temmuz şehitleri KKTC'de anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri KKTC'de anıldı

15 Temmuz şehitleri KKTC\'de anıldı
15.07.2025 13:37
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen törenle anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen törenle anıldı.

KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve askeri erkanın yanı sıra diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Boğaz Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında KKTC'de sancılı saatler yaşadıklarını belirterek gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini anlattı.

Tatar, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden kurtulmasının, yeniden istikrara kavuşmasının ve Kıbrıslı Türklerin yanında durmasının kendileri için hayati önem taşıdığını vurguladı. Darbenin başarılı olması halinde Rumların Girne Kalesi'ne bayrak dikmeye hazırlandıklarını bizzat duyduklarını da aktardı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin güçlenmesinin KKTC için oldukça önemli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca insan sokaklara dökülerek destansı bir direnişle bu hain saldırıyı püskürttü ve Türkiye'nin demokrasisine sahip çıktı. Kalkışmanın amacı, milleti yıkmak, milletin demokrasisine darbe vurmak ve Doğu Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada Türkiye'nin bekasını tehdit etmekti. Bunu engelleyen kahramanları bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de 15 Temmuz'un milletin, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferi olduğunu söyleyerek "15 Temmuz'da aziz milletimiz hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir." ifadelerini kullandı.

Başçeri, Türk milletinin, şehitlerle yaşadığını, şühedanın diriliğine inanan bir millet olduğunu hatırlatarak hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen devletin önceliklerinden birinin bu terör örgütüyle mücadele olduğunun altını çizdi.

Başçeri, FETÖ tamamen bitene kadar mücadelenin kararlılıkla süreceğini de sözlerine ekledi.

Boğaz Şehitliği'ndeki tören, yapılan konuşmaların ardından okunan dualar, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan fidanlığın ziyaretiyle sona erdi.

Ercan Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Ercan Havalimanı yolcu terminalleri bölümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Bir hafta boyunca açık kalacak sergide, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sırasında yaşanan olaylar ve Türk halkının direnişini yansıtan fotoğraflar yer alacak.

Şehitler için Mevlit okutulacak

KKTC'deki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında bu akşam Hz. Ebubekir Camisi'nde de Türk Büyükelçiliği tarafından şehitler için anma ve mevlit programı düzenlenecek.

Akşam 20.30'da başlayacak programa vatandaşlar davet edildi.

Kaynak: AA

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