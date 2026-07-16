Elazığ ve Siirt’te 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı - Son Dakika
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Elazığ ve Siirt’te 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı

Elazığ ve Siirt’te 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı
16.07.2026 06:18
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Elazığ ve Siirt'te 15 Temmuz şehitleri sabah namazında dualarla anıldı.

Elazığ ve Siirt'te 15 Temmuz şehitleri sabah namazında dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Elazığ'daki camilerde "sabah namazı buluşması" programı gerçekleştirildi.

İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, kılınan sabah namazının ardından darbecilere karşı ülkenin ve milletin bekası için canını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Siirt

Siirt'te de Ensar Camisi'nde düzenlenen programda, cami imamı Ramazan Toprak tarafından vaaz verildi.

Toprak, konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri anmak ve onların destansı mücadelesini bir kez daha hatırlamak amacıyla sabah namazı buluşması düzenlediklerini ifade etti.

FETÖ'ye karşı ülke genelinde birbirlerine kenetlendiklerini dile getiren Toprak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Program, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ ve Siirt’te 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı - Son Dakika

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